Neapoli hrozí domácí zápas Ligy mistrů v nedůstojných podmínkách. Nemám slov, reaguje trenér Ancelotti

Druhý tým loňského ročník Serie A odehrál svá první dvě utkání mimo domácí stadion, aby mohly být práce dokončeny. Neapol hostí v prvním domácím zápase na stadionu San Paolo v sobotu Sampdorii Janov, aby v úterý čelil na svém stánku Liverpoolu ve skupinové fázi Ligy mistrů.

„Můžete zrekonstruovat za dva měsíce stadion, ale stavitelé nebyli schopni renovovat šatny,“ stěžuje si Ancelotti.

Ve čtvrtek na svém Twitteru zveřejnila Neapol video, které ukazuje nedokončenou šatnu. K vidění je lešení, kýble s barvami a nedodělané zásuvky.

The video below shows the state of the Napoli dressing rooms, just over two days before #NapoliSampdoria https://t.co/euAdOIgAND