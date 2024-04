Zemřel legendární útočník Hölzenbein. Jeho gól pomohl ke slávě Panenkovi

Bez něj by možná nevznikl proslulý penaltový dloubák. Bez jeho branky by možná nebyl Antonín Panenka tak slavný. Německý útočník Bernd Hölzenbein, který ve finále mistrovství Evropy 1976 v závěru proti Československu vyrovnal na 2:2, zemřel. Mistru světa z roku 1974 bylo osmasedmdesát let.