Oběti byly ve věku 23 a 36 let a bydlely v okresu Garmisch-Partenkirchen, ve kterém se město Murnau am Staffelsee nachází. Podle informací listu Bild se všichni tři muži znali. Vyplývá to z policejní zprávy.

Přesný průběh činu, jeho okolnosti a motiv nyní vyšetřuje kriminální policie. Podle listu Bild byl vražednou zbraní nůž.