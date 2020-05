Bez podání rukou i společné fotografie. Do sprch musejí podle manuálu fotbalisté zvlášť

praha Nepotkají se v tunelu před kabinami a nepůjdou na hřiště společně v zástupu za rozhodčími, jak jsou zvyklí. Ani ruce si nepodají, neudělají si společnou fotografii a po zápase budou do sprch chodit zvlášť. Jaké změny čekají na fotbalisty v časech pandemie?

Redakce LN a Lidovky.cz má k dispozici čtrnáctistránkový protokol zvláštních opatření, který Ligová fotbalová asociace po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví rozeslala mezi prvoligové a druholigové kluby.

Ty v úterý odpoledne nakonec rozhodly o pokračování soutěží, byť si některé z nich ještě den před hlasováním stěžovaly na nedostatek informací.

Počet osob na utkáních a rozdělení na zóny: Stadion je rozdělen do dvou zón, v nichž v průběhu utkání smí dohromady být maximálně 146 osob, jejichž počet bude průběžně aktualizován v závislosti na vládních opatřeních - k 25. květnu by měl být navýšen na 500.

Teď už ví, že jejich hráči budou na přítomnost viru testováni dvakrát před začátkem soutěže a jednou v jejím průběhu. Objeví-li si nakažený, manuál jim radí: komunikovat s krajskou hygienou, při zachování hráčovy anonymity informovat řídící orgán soutěže a zásadně nesdělovat pozitivně testované případy médiím.

„Zde je potřeba upřednostnit potvrzení onemocnění a jasnou dokumentaci předpokládané trasy přenosu nemoci (kdy a jak k přenosu došlo),“ píše se v dokumentu.

Proběhne standardní šetření v rámci týmu, budou se zjišťovat blízké kontakty a na základě získaných informací bude rozhodnuto, jestli bude do karantény umístěn jen dotyčný nakažený, nebo více osob.

I proto LFA v manuálu na kluby apeluje: Zajistěte si dostatečně velký kádr pro zbývající část soutěže.

Rozdělený stadion

PRVNÍ ZÓNA: Do první zóny se vejde 77 lidí. Zahrnuje tyto prostory: hřiště, hrací plochu vč. technické zóny, tunel na hřiště, kabiny. rozhodčí 4

delegáti 2 (smí se pohybovat v obou zónách)

hráči domácí 18

hráči hosté 18

realizační tým domácí 7

realizační tým hosté 7

technický doprovod domácí 3

technický doprovod hosté 3

podavači míčů 6

sanitní vůz 3

obsluha nosítek 2

fotografové 3

hlavní pořadatel 1

Současné podmínky klubům dovolují, aby na stadionech během zápasů bylo 146 lidí. To se však do startu ligy může ještě změnit, od 25. května se totiž předpokládá navýšení limitu na 500 osob.

Zůstane však rozdělení na dvě zóny: vnitřní prostory včetně hřiště a technické zóny, která bude logicky určena pro hráče, jejich doprovod či rozhodčí, a tribuny, kam budou mít přístup například média, příslušníci integrovaného záchranného systému nebo zástupci vedení jednotlivých týmů. Nezbytná je všudypřítomná dezinfekce.

Na zápasy by měli hráči přicestovat více dopravními prostředky, ať už autobusy, mikrobusy či osobními vozy. Každý by měl mít k dispozici vlastní dvojsedačku, aby se zamezilo užšímu kontaktu.



Mezi příjezdy obou mužstev na stadion by pak měl být vytvořen dostatečný časový prostor, pokud je to možné, do kabin by měly týmy dojít jinou cestou. Převlékat by se hráči měli po skupinkách, tedy nejprve základní sestava a až poté náhradníci. Na rozcvičku vyběhnou fotbalisté obou soupeřů opět zvlášť tak, aby se v prostorách před kabinami nepotkali. Podobné to bude i při nástupu k zápasu či při návratu do kabin o přestávce a po utkání.

V rámci vnitřních prostor stadionu by měly v nejvyšší možné míře zůstávat otevřené dveře, aby nebylo nutné sahat na kliky.



DRUHÁ ZÓNA: Ve druhé zóně je povoleno 69 osob. Znamená tribuny, prostor pro média, kontrolní místnost (doping) a kancelářské prostory. pořadatelé a bezpečnostní služba 4

zdravotní služba 2

hasiči 2

policie 3

vedení domácího klubu 5

vedení hostujícího klubu 5

organizace utkání 8

anti-dopingová agentura 2 (smí se pohybovat v obou zónách)

tiskoví mluvčí obou klubů 2

píšící novináři 12

statistická data z utkání 4

televize - pouze držitelé vysílacích práv 16 (max. tři lidi od vysílatele přenosu smí do obou zón)

klubové video domácích 1

rozhlas 3

Rozestupy musí dodržovat i náhradníci a členové realizačního týmu na lavičce, která má být prodloužena doplněním židlí nebo křesel. Nově vytvořený prostor by měl být dle manuálu zastřešený.

Televizní rozhovory budou probíhat za zvýšených hygienických opatření, tzv. mixzóna, kde získávají ohlasy fotbalistů ostatní média, bude uzavřena. Tiskové konference budou probíhat buď prostřednictvím videokonferencí, nebo ve zkráceném režimu a s omezeným počtem novinářů.

Všem osobám bude před vstupem na stadion měřena teplota. Výjimku mají hráči a členové realizačního týmu, u nichž je za měření teploty odpovědný klubový lékař.

Ten bude od fotbalistů a trenérů vybírat také zdravotní dotazníky, které musí vyplňovat v den utkání.



Vlastní hotel, či alespoň patro

Před venkovními duely budou hráči ubytováni na samostatných pokojích a jejich doprovod by měl být snížen na nezbytné minimum. Hotel přitom musí být pro fotbalový tým vyhrazen buď kompletně, nebo alespoň jeho celé patro.

Hráči ani členové realizačního týmu nemohou využívat společné prostory včetně barů, bazénů, saun a wellness. To mimochodem platí i na stadionech, kde jim budou podobné rehabilitační prostory zapovězeny.

V kabinách mohou na masážní stoly, pokud budou dostatečně odděleny od ostatních a po každém použití dezinfikovány. Totéž platí pro posilovací stroje, na které mají mít hráči přístup pouze v rouškách. Každý - i během zápasů - má mít k dispozici vlastní lahev s pitím.