Boleslav čeká cesta do Kazachstánu či Gruzie, Jablonec Arméni či Severomakedonci

Mistrovská část (vždy vyřazený z dvojzápasu 1. předkola LM):



Tre Penne (S. Marino)/Santa Coloma (And.) - Suduva (Lit.)/Crvena Zvezda Bělehrad, Borisov (Běl.)/Piast Gliwice - Dundalk (Ir.)/Riga, Partizani (Alb.)/Karabach (Ázerb.) - Šeriff Tiraspol/Saburtalo Tbilisi, Nömme Kalju (Est.)/Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - Feronikeli (Kosovo)/Lincoln (Gibr.), Valur Reykjavík/Maribor - Ludogorec Razgrad (Bulh.)/Ferencváros Budapešť, Slovan Bratislava/Sutjeska Nikšič (Č. Hora) - The New Saints (Wal.)/vítěz kvalifikačního turnaje, poražený finalista kvalifikačního turnaje - FC Astana/Kluž, HJK Helsinky/Tórshavn (Faer. ostr.) - Linfield (Sev. Ir.)/Rosenborg Trondheim, Nömme Kalju (Est.)/Škendija Tetovo (Sev. Mak.) - Dudelange (Luc.)/Valletta.

Nemistrovská část:

Jablonec - Pjunik (Arm.)/Škupi (Sev. Mak.), Mladá Boleslav - Šymkent (Kaz.)/Torpedo Kutaisi (Gruz.), Norrköping (Švéd.)/Saint Patrick's (Ir.) - Dinamo Minsk/Liepaja (Lot.), Barry Town (Wal.)/Cliftonville (Sev. Ir.)/Haugesund (Nor.) - Sturm Štýrský Hradec, Gdaňsk - Inter Turku/Bröndby, Domžale (Slovin.)/Balzan (Mal.) - Malmö/Ballymena (Sev. Ir.)/Runavík (Faer. ostr.), CSKA Sofia/Titograd Podgorica - Osijek (Chorv.), Laci (Alb.)/Hapoel Beerševa (Izr.) - Široki Brijeg (Bos.)/Kajrat Almaty, AS Řím - Debrecín/Kukësi (Alb.), AEK Larnaka (Kypr)/Petrocub-Hincesti (Mold.) - Levski Sofia/Ružomberok, Zeta (Č. Hora)/Fehérvár (Maď.) - Breidablik (Isl.)/Vaduz, Molde (Nor.)/KR Reykjavík - Čukarički (Srb.)/Bananc (Arm.), Gabala (Ázerb.) - Dinamo Tbilisi/La Fiorita (San Mar.)/Engordany (And.), Tula (Rus.) - Neftči Baku/Nisporeni (Mold.), Aberdeen/Rovaniemi - Fola Esch (Luc.)/Sačchere (Gruz.), Lucern - Riteriai (Lit.)/Tre Fiori (San Mar.)/Klaksvík (Faer. ostr.), Espaňol Barcelona - Stjarnan (Isl.)/Levadia Tallinn, Utrecht - Akademija Panděv (Sev. Mak.)/Zrinjski Mostar (Bos.), Malatyaspor (Tur.) - Olimpija Lublaň/FS Riga, Royal Antverpy - Viitorul Konstanta (Rum.), Priština/St. Joseph's (Gibr.)/Glasgow Rangers - Cork/Niederkorn (Luc.)/Cardiff MU (Wal.), Cracovia Krakov/Dunajská Streda - Atromitos (Řec.), Radnički Niš/Flora (Est.) - Eintracht Frankfurt, Budučnost Podgorica/Narva Trans (Est.) - Luhansk (Ukr.), Ventspils (Lot.)/Teuta (Alb.) - Gzira (Mal.)/Hajduk Split, Štrasburk - Maccabi Haifa/Mura (Slovin.), Wolverhampton - Crusaders (Sev. Ir.)/B36 Tórshavn (Faer. ostr.), Aris Soluň - AEL Limassol, Brann Bergen/Shamrock Rovers (Ir.) - Žalgiris Kaunas/Apollon Limassol, Jeunesse Esch (Luc.)/Tobol Kostanaj (Kaz.) - Guimaraes (Portug.), Alkmaar - Häcken (Švéd.), Honvéd Budapešť/Žalgiris Vilnius - Sabail (Ázerb.)/Universitatea Craiova (Rum.), Alaškert (Arm.)/Makedonija - FCSB (Rum.)/Milsami (Mold.), Soligorsk (Běl.)/Hibernians (Mal.) - Esbjerg (Dán.), Lokomotiv Plovdiv - Bijeljina (Bos.)/Trnava, Connah's Quay (Wal.)/Kilmarnock (Skot.) - Partizan Bělehrad, Sant Julia (And.)/Europa (Gibr.)/Legia Varšava - Vitebsk (Běl.)/Kuopio.