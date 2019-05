Myslím, že je to sbohem. Chelsea budu fandit navždy, vyznal se Hazard

Baku Pravděpodobně poslední zápas v dresu Chelsea odehrál ve finále Evropské ligy záložník Eden Hazard, který přispěl k výhře nad Arsenalem 4:1 dvěma góly. Osmadvacetiletý belgický fotbalista touží po angažmá v Realu Madrid, jehož trenér Zinédine Zidane o něj usiluje.

„Myslím, že je to sbohem, i když ve fotbale nikdy nevíte. Mým snem bylo hrát v Premier League a splnil jsem si ho během sedmi let v jednom z nejlepších klubů, takže teď je možná čas na novou výzvu,“ řekl novinářům Hazard, který má smlouvu do konce příští sezony. Už v říjnu však uvedl, že od dětství je jeho snem nastupovat za „Bílý balet“.

„Rozhodneme se za pár dnů. Mým jediným cílem bylo vyhrát tohle finále. Už jsem se ale rozhodl a teď čekám na stanovisko obou klubů,“ prohlásil držitel bronzové medaile z loňského mistrovství světa v Rusku.

Chelsea od roku 2012, kdy přestoupil z Lille, pomohl k šesti trofejím. „Toužím po nové výzvě. Tohle byl dokonalý konec. Chci vzkázat fanouškům, že je miluju. Jsou jako má rodina. Chelsea budu navždy fandit. Pokud je to sbohem, děkuji vám za těch sedm let,“ uvedl Hazard.



S odchodem tahouna mužstva je smířený kouč Maurizio Sarri. „Hazard je výjimečný hráč, ale dva tři měsíce trvá, než ho pochopíte jako člověka. Když se vám to podaří, zjistíte, že je úžasný. Věděl jsem, že chce odejít, jeho rozhodnutí respektuji,“ konstatoval italský kouč.