Bouřlivák Baroš vybouchl proti Slavii. Dostal červenou a řval na rozhodčí

OSTRAVA Počkal si na Tomáše Součka, slávistického záložníka, a ve vzdušném souboji ho sestřelil loktem. Zákeřně a bez úmyslu hrát míč. Byl to zkrat, kterým Milan Baroš, kapitán fotbalistů Baníku Ostrava oslabil tým. A přece mohl nakonec slavit vítězství, svým chováním si však řekl o vysoký trest.

Jen tady na Baryho zase děláme zbytečný hon. Pořád se o něm říká, jak hraje tvrdě, přitom takových hráčů je v lize víc. Akorát si tady na něco stěžujeme a pak hrajeme evropské poháry, kde je všechno úplně jinak a my nestíháme,“ myslí si ostravský brankář Jan Laštůvka.



Jenže v Ostravě to v neděli znovu připomínalo spíš bitvu zápasníků než fotbal. Podobně jako před dvěma týdny v zápase se Spartou, i tentokrát to na vítkovickém stadionu proti pražskému týmu jiskřilo.

Fauly, tvrdé střety, bolestivé souboje.

Když Baroš v úvodu skolil Součka, dobře postavený rozhodčí Ondřej Berka mu nejdřív ukázal žlutou kartu. Mimochodem, ani to se domácí ikoně nelíbilo...

A když hlavní sudí o několik desítek vteřin svůj verdikt po zhlédnutí videozáznamu přehodnotil, před rozzuřeným Barošem začal hbitě couvat. Musel.

Po červené kartě na něj Baroš zblízka křičel, proti rozhodnutí protestoval i jeho trenér Bohumil Páník. Trvalo přes minutu a půl, než útočník Baníku opustil hřiště.

„Milan není hráč, který by chtěl protihráče zranit,“ hájil ostravský kouč svého kapitána.

Tvrdá hra Baroše je v lize vyhlášená, zvlášť ve velkých zápasech se často pohybuje na hraně. Vzpomeňte si třeba na jarní souboj se Spartou (3:2), který nakonec sám rozhodl.

Jenže tentokrát to už šestatřicetiletý forvard přehnal.

„Dostal jsem ránu, skolilo mě to. Ani nevím, jestli to bylo ramenem nebo loktem, to viděl rozhodčí na videu,“ líčil faulovaný Souček.

Baroš cestou do kabiny ještě vynadal a opakovaně pokřikoval i na čtvrtého rozhodčího Zbyňka Proskeho. K tomu před odchodem ze scény zlostně udeřil konstrukci tunelu, který vede do útrob stadionu.

Až poté mohla hra pokračovat.

„Pokud to sudí rozhodl podle videa, obhájí si to. Ale my na hřišti cítili křivdu a to vyloučení nás nabudilo, prostě jsme do toho šlápli,“ líčil po skončení prvního poločasu v televizním rozhovoru O 2 TV Sport Daniel Holzer.

Záložník, jenž krátce po vyloučení připravil přesným centrem gól pro Martina Filla, střeleckou hvězdu prvního poločasu.

Baník díky němu i v oslabení vedl o přestávce nad Slavií 2:1 a cenný výsledek udržel až do konce, který na schodech pod hlavní tribunou nervózně sledoval v černé mikině i Baroš.

Jakmile zrovna slávisté útočili, chytal se za hlavu a zakrýval si oči. Když zápas skončil, s hráči a fanoušky slavil vítězství na trávníku. A trenér Páník, jenž v závěru musel za protesty také na tribunu, si radost užíval s nimi.

„Doufám, že se nad Milanem smilují, že mu nedostane nějaký příliš přísný trest,“ doplnil ještě střelec Fillo. Ligová disciplinární komise zasedá ve čtvrtek.