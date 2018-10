‚To si děláš, p**u, z***vil jsi celý zápas.‘ Barošovi hrozí za surový faul a vulgarity trest na 9 měsíců

PRAHA Emoce na hřišti lze pochopit, ale tohle Milan Baroš přehnal. V nedělním šlágru Fortuna Ligy mezi ostravským Baníkem a pražskou Slavií (2:1) si nejprve vyřizoval účty s Tomášem Součkem zcela neomluvitelným způsobem, když si počkal, až záložník sešívaných vyskočí do vzduchu, a loktem jej zákeřně trefil do obličeje. A když jej sudí Ondřej Berka po poradě s videorozhodčím vyloučil, choval se Baroš jako smyslů zbavený. Nyní tak kapitána Baníku nejspíš čeká tvrdý trest. Možná až exemplární na devět měsíců.

Tohle si Milan Baroš za rámeček nedá. Odborník na odezírání ze rtů Miroslav Kindel pro Seznam Zprávy ze záznamu O2 TV Sport vyčetl, jakými slovy sedmatřicetiletý útočník hlavního sudího Berku častoval.

„To si děláš pi*u! Zku*vil jsi zápas, pi*o! Zm*de jeden ulhanej. Proč červená? Nedělej si ze mě p*del, ty ču*áku! Zku*venej vole, to nemá cenu, ty vole. Ču*áci vym*daný! Ty vole, to poznáš, proč na tebe řvu. Ču*áci zku*vení, opravdu!“

Milan Baroš klečí po zahozené šanci.

Jenže tím show Milana Baroše, který dostal nejprve od Berky první žlutou kartu v sezoně a po shlédnutí jeho přestupku na videu dokonce červenou, neskončila.



Nejprve to vypadalo, že Berku inzultuje. Pak však mrsknul kapitánskou páskou o zem a mířil ke kabinám. Po odchodu ze hřiště se však sápal i na čtvrtého sudího Zbyňka Proskeho, jemuž vzkázal: „Ty zm*de zku*vený, pi*o.“

Až teprve si to namířil pod sprchy a ve stylu Tomáše Řepky stihl ještě prudce udeřit do plexiskla od tunelu, který vede do útrob stadionu.

Ostatně obránce Sparty Řepka za praštění do kameramana v roce 2007 v Teplicích při odchodu ze hřiště dostal následně od disciplinárky sedmizápasový zákaz startu. Exemplární trest to však nebyl.

O dva roky později totiž obránce Teplic Milan Matula v zápase s Plzní zasáhl loktem do hlavy Petra Jiráčka, který měl poté zkrvavený obličej a musel odjet na šití do nemocnice. Matula dostal trest do konce na osm zápasů.

A podobně tvrdý trest na hranici ligového rekordu by nyní měl dostat od disciplinárky nyní i Baroš. Jestli si zahraje ještě na podzim nějaký zápas (zbývá odehrát ještě devět utkání), mnoho jich nebude.



Milan Baroš kontroluje míč.

Sudí si totiž Barošovy projevy nenechali pro sebe. Do zápisu uvedli, že někdejší reprezentační útočník použil vulgární slova a že čtvrtého rozhodčího zatahal za ruku.



Důvod vyloučení hlavní sudí Berka popsal do zápisu následovně: „Surová hra - prudké udeření soupeře předloktím do oblasti obličeje v souboji o míč v nepřerušené hře.“

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace by tak na svém čtvrtečním zasedání měla Barošovi podle svazových regulí udělit za surovou hru až tříměsíční zákaz startu v lize.



Přitěžujícími okolnostmi jsou navíc Barošovy vulgární nadávky na odresu obou zmíněných sudích - konkrétně jde o pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám.

Pokud by navíc disciplinárka usoudila, že šlo o „urážlivé, pohoršující chování provedené zvlášť hrubým způsobem“, hrozil by Barošovi mnohem tvrdší trest. Konkrétně zákaz startu až na devět měsíců a pokuta až 250 tisíc korun.

A funguje to i naopak. Právě surová hra mu může přitížit v posouzení relace urážení sudích. „Surová hra je v tomto případě přitěžující okolností,“ poznamenal předseda disciplinární komise Richard Baček.



A je tu ještě jedna přitěžující okolnost.

Baroš totiž dostal loni v prosinci pokutu 100 tisíc korun za urážky sudího Jílka po utkání na Slavii. A protože od této neuplynul potřebný rok, měla by mu disciplinárka přičíst tento přestupek k zamýšlenému trestu.

Čtvrtek bude nejen pro Baroše, ale především pro fanoušky Baníku očekávaným dnem. Hrozí totiž, že se budou muset obejít bez své modly po celý zbytek podzimu. Nebo bude disciplinárka k Barošovi shovívavá?