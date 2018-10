KOMENTÁŘ: Ať Baroš končí jako legenda a ne namachrovanec s flastrem

Milovaný i nenáviděný. Fotbalový útočník Milan Baroš je u drtivé většiny fanoušků nějak zapsán.

U mnoha se dokonce pohled na něj během jeho kariéry hodně měnil.



Obrovský talent ze severu Moravy dokázal své vlohy přetavit ve hvězdné angažmá v Liverpoolu, zářné období v reprezentaci, zisk titulu nejlepšího střelce Eura 2004 či triumf v Lize mistrů.

V té době ho Češi milovali. Když však začala jeho výkonnost uvadat, což se negativně promítlo i v národním týmu, začali ho zatracovat.

Přestože mohl pověsit kopačky na hřebík, rozhodl se vlézt do jámy lvové - vrátit se na často nevděčné české stadiony.

Milan Baroš odchází po červené kartě z hřiště

Končit se mu stále nechce, a to i přesto, že je mu už 36 let. Dál ho žene i snaha pomoci milovanému Baníku, k jehož záchraně v první lize letos přispěl.



Góly, nasazením a zarputilostí chce jít příkladem. Pro ostravský klub i fanoušky mnoho znamená.

Koneckonců i pro celou ligu, která mnoho podobných osobností nemá.

Nebál se vystoupit proti zářezům rozhodčích. Zkraje této sezony dokonce nasázel hattrick. Diváci mají na koho chodit, malí kluci ke komu vzhlížet.

Bylo by to krásné, kdyby jeho chování na hřišti kromě kladných jevů nedoprovázely ty negativní: agresivita leckdy hraničící se zákeřností, hádání se s rozhodčími, které dokonce občas seřve jak malého kluka.

Jako by arogantně ukazoval „já jsem TEN Baroš, tak co si dovolujete“. Podobné to bylo i v neděli se Slavií.



Pokud je opravdu taková persona, musí Baroš po shlédnutí svého jednání uznat chybu, přijmout trest za ni abýt pokornější.

Pak si bude moct zasloužit končit coby legenda. A ne jako namachrovanec, co dostal za své hulvátství pořádný flastr.

Ať se radši povede to první.