Priske se zakoukal do nabídky Feyenoordu. Za kolik ho Sparta pustí?

A v porovnání s Českem jistě i o dost zajímavější smlouvu. Odmítnout takové lákadlo? Který blázen by to udělal?

Nedivte se, že Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, lačně skočil po nabídce Feyenoordu Rotterdam a celkem rychle se s nizozemským vicemistrem dohodl na podmínkách smlouvy. Aspoň podle informací, se kterými se v neděli vytasila nizozemská a dánská média.

Hotovo ještě není, protože Sparta – a především sportovní ředitel Tomáš Rosický – se dánského trenéra nechce vzdát snadno. Kdyby si šéfové vyloženě dupli, mohli by Priskeho přesun klidně stopnout, protože smlouvu má v Praze ještě na dva roky. Možná je také nemile překvapil, když o dovolené vyrazil s agentem Christianem Henriksenem jednat do Rotterdamu, aniž by se při loučení po sezoně zmínil.

Ale držet ho v Česku proti jeho vůli, to by nemuselo skončit dobře. Narušily by se vztahy, důvěra, chemie – všechno, co se během posledních dvou let podařilo vybudovat a co Spartě vyneslo dva tituly, domácí pohár i osmifinále Evropské ligy. O dusno na Letné nikdo nestojí a těžko bránit ve štěstí muži, o němž nizozemský web Algemeen Dagblad v neděli psal, že se do nabídky Feyenoordu „zcela zamiloval“.

Bude tedy potřeba najít rozumný kompromis a dohodnout se na ceně, za kterou Sparta veleúspěšného kouče pustí. Snadné to Feyenoord mít nebude, protože Rosický a spol. vědí, že Priskeho odchod tým před pokusem o útok na Ligu mistrů raní a že zřejmě v létě nezůstane jen u něj.

Kapitán Krejčí má nakročeno do španělské Girony, za krásným angažmá v přímořském městě, kde se bude premiérově hrát Liga mistrů. Zájem tutově bude i o další: Kuchtu, Birmančeviče, Haraslína, Vitíka. A nedá se vyloučit, že by si některou z opor chtěl Priske přetáhnout s sebou do Rotterdamu, kde by se mohl potkat s bývalým sparťanem Hanckem a slávistou Lingrem.

Z Nizozemska už v neděli podle informací iDNES.cz cestovala delegace do Prahy, kde se bude v tento týden licitovat. O kolik si Sparta řekne? Nemusí se krotit, protože ví, že Feyenoord čerstvě vyinkasoval přes 270 milionů korun za předchozího trenéra Slota, jenž se stěhoval do Liverpoolu.

Napadlo by vás ještě před pár lety, že náhrada za takovou personu by se dala najít zrovna v Česku?

I to může posloužit jako důkaz, kolik práce Priske ve Spartě odvedl. Převzal rozháraný tým, který devět let čekal na titul, ale stačil mu půlrok, aby ho posunul na úroveň do té doby suverénní Slavie. Té pak dvakrát vyfoukl titul a v očích fanoušků se stal superhrdinou.

Když v polovině května slavil narozeniny, rozvinuli přes celou tribunu plachtu s obřím blahopřáním a ještě mu předali jako dárek tričko se zlatým nápisem Sparťanský král. Priske dojatě děkoval, jenže teď to vypadá na abdikaci.

Spartu bude změna bolet, ale jednou by stejně musela přijít. Priskeho životní misí určitě není vyhrávat dalších deset let tituly v české lize, ambiciózní povaha ho žene mnohem výš. Kam? Nahlas vám to neřekne, ale třeba do Anglie, kam přímo ze Sparty cesta nevede.

Nezdá se to, ale v sedmačtyřiceti může mít klidně poslední šanci udělat mezikrok v cestě za angažmá v Premier League: vždyť kluby z nejlepší soutěže světa se čím dál častěji obracejí na mladší generaci trenérů. Dostat se coby zahraniční kouč do Anglie po padesátce bude rok od roku těžší, a jestli se Priske ještě někdy může přiblížit, pak teď.

Spartu nastartoval a naučil ji znovu vyhrávat i bavit. Ligu obohatil a zatraktivnil. Sám sobě udělal reklamu k nezaplacení a teď logicky touží po nové výzvě.

Otázka nezní, jestli se dočká, ale kolik to bude Feyenoord stát.