Bundesliga čeká na posvěcení od Merkelové, ve Francii se skončilo, Švédové chtějí hrát před fanoušky

Praha Už jen necelé čtyři týdny a musí být všude jasno. Evropské fotbalové soutěže mají do 25. května rozhodnout o tom, jestli, jak a kdy mají v úmyslu dokončit sezonu, která byla kvůli koronaviru ve většině zemí od půlky března přerušena.

„Národní svazy nebo ligy by měly do 25. května informovat o plánovaném obnovení soutěží včetně data restartu i o případné změně formátu,“ uvedl včera v dopise pro všech 55 členských federací šéf UEFA Aleksander Čeferin.



Unie preferuje dohrání národních lig, ale za určitých okolností, které vyplývají z nepříznivé situace v zemi či ekonomických problémů, bude respektovat i jejich nedokončení. Informace jí zároveň napovědí, jak naplánovat nadcházející pohárovou sezonu. Mimochodem ani o osudu závěrečných bojů Ligy mistrů a Evropské ligy zatím není ještě rozhodnuto.

Nenastoupíte? Kontumace!

Čas potřebný k rozhodnutí vedoucích orgánů soutěží, které své plány samozřejmě musí podřizovat vládním nařízením, se zdá jako navýsost dostatečný. To ale jen tak vypadá nahlíženo z Česka, které nemoc covid-19 nepostihla tak silně jako třeba Itálii či Španělsko.

Kdy by se fotbal na Pyrenejském poloostrově mohl znovu rozběhnout, zatím není vůbec jasné. Španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa před pár dny varoval, že to rozhodně hned tak nebude. „Bylo by ode mě hodně nezodpovědné, kdybych teď řekl, že se profesionální fotbal bude hrát dříve než v létě,“ řekl Illa.

Naproti tomu šéf La Ligy Javier Tebas prohlásil, že s variantou předčasného ukončení nepočítá. A zároveň pohrozil týmům, které po znovuzahájení soutěže odmítnou kvůli koronaviru nastoupit k zápasu, kontumační prohrou. Každopádně stejně jako v drtivé většině zemí se bude hrát bez diváků. „Je velmi pravděpodobné, že budeme hrát za zavřenými dveřmi až do prosince,“ dodal Tebas, který vyčíslil ztráty z aktuální sezony kvůli opatřením na 39 milionů eur (1,1 miliardy korun).

Dělat víc než složit hlavu do dlaní a sčítat škody už momentálně nemohou ve Francii, kde si nový typ koronaviru dosud vyžádal přes 23 tisíc životů. Tamní fotbalová federace sice předběžně plánovala pokračovat v půlce června, včera se však situace diametrálně změnila. Francouzská vláda takový scénář nepovolila a naopak až do září zakázala všechny velké sportovní akce.



„Nebude možné pořádat velké sportovní události, hlavně ty fotbalové, dříve než v září. A to ani bez přítomnosti diváků,“ uvedl premiér Édouard Philippe.

Nyní tak svaz úřadujících mistrů světa místo plánů na pokračování bude řešit jiné věci. Jestli šampionem korunuje Paris St. Germain, který vede tabulku Ligue 1 suverénně o dvanáct bodů, kdo se kvalifikuje do pohárů a zda se bude sestupovat do druhé ligy a postupovat z ní do první.

Co takhle hrát v rouškách...?

V Německu většina týmů bundesligy trénuje už od 6. dubna a hrát by se mohlo začít 9. května. Očekává se, že rozhodnutí padne zítra během jednání kancléřky Angely Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí.

Ani zde však nejsou jasná všechna opatření, jež budou restart provázet. Ministerstvo práce a sociálních věcí přispěchalo s návrhem, aby fotbalisté hráli s nasazenými rouškami, které by si každou čtvrthodinu měnili. Pokud by některému z aktérů ústenka sklouzla, utkání se má okamžitě přerušit. „Pro fotbal tohle nepřichází v úvahu,“ uvedl sportovní ředitel Lipska Markus Krösche. Podobně odmítavě se k návrhu postavili i další kluby a hráči. Bundesliga zároveň žádá, aby při zápase mohlo být na stadionu 300 účastníků. Pokud vše půjde hladce, sezona se stihne dohrát již do konce června.

Během prvních dvou červnových týdnů pak díky zlepšující se situaci chtějí v domácích soutěžích pokračovat v Itálii (od 2. 6.) a Anglii (od 8. 6.). Vedení Premier League jedná podle listu The Times s britskou vládou o tom, že soutěž dohraje na vybraných místech s maximálně 400 lidmi na stadionu. Ve hře je také návrh hrát v tréninkovým kempech v Londýně a střední Anglii s tím, že by hráči, realizační týmy a další pracovníci zůstávali ve společné izolaci v hotelech.

Švédsko chce mít fanoušky

Dál neprodlužovat sezonu se už před Francií rozhodli v Nizozemsku, které aktuální ročník bez vyhlášení mistra předčasně ukončilo. V Belgii sice titul již v květnu přidělili Bruggám, ale po varování UEFA zatím valná hromada klubů verdikt nepotvrdila a čeká, jestli vláda neuvolní bezpečnostní opatření natolik, aby se mohl ročník přece jen dokončit.

Naopak ve Švédsku, kde měl v dubnu teprve začínat nový ročník, chtějí využít mírnějších opatření. V zemi jsou aktuálně povolena shromáždění až do padesáti osob, a tak tamní Allsvenskan hodlá v půlce června odstartovat i s fanoušky na stadionech.

Z evropských zemí se aktuálně hraje ligový fotbal pouze v Bělorusku. Ve světě to pak ještě jsou Turkmenistán, Tchaj-wan a Nikaragua.