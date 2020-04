Pohádkový luxus. Messiho tryskáč za stovky milionů má dvě koupelny a může létat skoro ‚tisícovkou‘

Luxusní tryskáč byl vyrobený na zakázku argentinskou společností, které řekl Messi své první přání – na zadním křídle musí být zvěčněno ikonické číslo 10, na vstupních schodech jsou jména všech svých rodinných příslušníků včetně jeho samotného.

Kromě šestinásobného vítěze ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa jsou tak zde jména jeho manželky Antonely a jejich tří dětí Thiaga, Cira a Matea.

Messi's private Jet:



INTERIOR

A kitchen, Two bathrooms, 16 seats that can be folded to make eight beds.



EXTERIOR

Brand number 10 signature number on the tail, His name, his wife's and their three children's names written on the steps. pic.twitter.com/AanOzIymw5