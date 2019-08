Byl za vyvrhele, teď je polepšený Kanga tahounem Sparty

PRAHA V předchozí sezoně rozděloval sparťanské ochozy. V té aktuální je zdrojem jejich největší radosti. Gabonský záložník Guélor Kanga vévodí ligové produktivitě a dodává hře Letenských tvář.

Přestože do letenského kádru přibyl už v zimní pauze sezony 2017/18, velkou pozornost na sebe Guélor Kanga strhával především v té minulé. Ukazoval dvě tváře. Tu užitečnou – trefil se hned dvanáctkrát. Ale zároveň i kontroverzní.

Svými fauly a excesy si vysloužil v soutěžních zápasech celkem 17 žlutých a jednu červenou kartu. Kvůli kumulaci trestů pak musel vynechat dohromady sedm zápasů, což pro kouče v případě hráče základní sestavy vždy představuje komplikaci.

„Suplovat Kangu je nemožné. Je silný na balonu ve chvílích, kdy nás chce soupeř napadat, a na útočné polovině je to zase ten hráč, o kterého se ostatní mohou opřít,“ vysvětloval v listopadu 2018 tehdejší trenér Letenských Zdeněk Ščasný.

Po špatném úvodu zlepšení

Aktuální ročník pod novým trenérem Václavem Jílkem nezačala Sparta vůbec dobře. Doma podlehla Slovácku 0:2 a pod blamáž se podepsal i osmadvacetiletý Gabonec. Ten nabídl svou chybou a následným laxním návratem soupeři první gól.

To však napravil v druhém duelu, který sehráli Pražané opět doma na Letné s Jabloncem. Fungující souhra s duem Krejčí–Hašek z něj sejmula část defenzivních povinností, což zúročil v 83. minutě. Krásnou ranou zpoza vápna zvýšil na konečných 2:0. Zároveň si řekl o nominační lístek pro nejhezčí branku roku.

Ale nebyla to pouze výstavní trefa. Kanga celé utkání dirigoval sparťanskou hru. Skvělými diagonálními přihrávkami zásoboval Plavšiče s Hložkem, a když bylo potřeba, dokázal hrát na své poměry až neuvěřitelně rychle. Jeden dva, maximálně tři dotyky a balon z jeho kopačky našel adresáta. Sparta byla díky tomuto prvku hry mnohonásobně nebezpečnější.

Kanga ukázal, že s ním Václav Jílek neztrácel čas. „Ukazuje, že když plní naše zadání, je týmu prospěšný. To znamená, když se pohybuje nad první řadou hráčů soupeře, hraje rychle, nesbíhá hluboko ke stoperům pro míče,“ uvedl na adresu Kangy kouč Letenských Václav Jílek. Pomohlo i několik pohovorů, které spolu vedli. „Mám dobrý pocit z toho, jak dobře reaguje,“ říkal Jílek.



Svou důležitost Kanga prokázal i v následném duelu s nováčkem z Českých Budějovic, kdy se zásadním dílem postaral o to, že sparťané na jihu Čech dohnali dvoubrankovou ztrátu a remizovali 2:2. Svou druhou výstavní brankou v sezoně po přestávce snižoval a deset minut před koncem pak jeho nabídku využil Tetteh. Dá se říci, že často bezradná hra Letenských stála hlavně na něm. Jakýkoliv útok s přívlastkem nebezpečný vedl právě přes gabonského záložníka.

Vrcholem Kangova vystoupení v tomto ročníku byl nedělní duel s Příbramí (3:0). Od úvodní minuty to byl opět africký středopolař, kdo se staral o kreativitu celého týmu. Však právě na něm stojí tvorba hry při dlouhodobém zranění navrátilce Dočkala.

Jeho rozehrávka míčů prošla časem proměnou. Už útoky nezakládá v hlubokém postavení z prostoru mezi obránci, nýbrž za pohybu ve vyšších částech hřiště a stará se také o předfinální či finální řešení. Při něm dokáže soupeře překvapit, ať už prudkým zakončením, či skvělou průnikovou přihrávkou.

Čtvrteční Evropa

V duelu s Příbramí naservíroval skvělý centr od rohového praporku na hlavu kapitána Costy, jenž poslal Spartu do vedení. Poté dvakrát zachoval klidnou hlavu při zahrávání pokutového kopu, čímž se se čtyřmi góly prostřílel do čela ligové produktivity.

„Rozhodně jsem nebyl nervózní, vždycky si věřím,“ komentoval své penaltové vystoupení Kanga, jemuž přílišné sebevědomí v minulosti dělalo problémy. Kvůli arogantnímu chování ho zejména tvrdé jádro fanoušků dlouho zatracovalo. I v tomto ohledu se jeho situace hodně vylepšila.

„S Kangou je to někdy složité, ale když se to podaří a ostatní si na něj zvyknou, bude z toho profitovat celý tým,“ je si vědom kouč Jílek, i když zároveň dodává: „Na bránění ale musí všichni středoví hráči zapracovat.“ Své pokroky by Sparta i Kanga měli naplno ukázat především ve čtvrtek, kdy ve 3. předkole Evropské ligy přivítají turecký Trabzonspor. „Vysoké vítězství nad Příbramí nám určitě pomůže. Všichni jsme dobře pracovali, ale ve čtvrtek musíme pracovat ještě více. Musíme pro postup udělat všechno,“ vzhlíží Kanga k pohárovému klání. Přidá v něm další plusové body?