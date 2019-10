Byla to škola hrou, těšil střelce Bořila dobrý výkon. A že udeřil loktem Messiho? ‚Neměl tam chodit’

PRAHA Gólem v 50. minutě zařídil Jan Bořil Slavii proti Barceloně zasloužené vyrovnání. A i když Pražané nakonec na remízu nedosáhli, zářila z 28letého obránce po zápase spokojenost. Sehrát vyrovnaný duel s takovým gigantem, strážit nejlepšího fotbalistu světa Lionela Messiho a vyslechnout si po utkání zasloužené ovace fanoušků i chválu, to se nepodaří každý den.

Lidovky.cz: Před zápasem byste porážku 1:2 s Barcelonou asi brali, teď vás ale asi hodně mrzí, protože na remízu jste měli...

Přesně tak. Chtěli jsme si to s Barcelonou rozdat na férovku, což se podařilo, ale sráželo nás, že jsme nedávali vyložené šance. Škoda, že jsme nedali víc gólů, strašně jsme se v koncovce nadřeli. Jinak to byla škola hrou. Viděli jsme, co umí Messi a že ho prostě nejde chytnout.

Lidovky.cz: Předvedli jste výkon za hranicemi svých možností?

Neřekl bych. Myslí si, že takhle hrajeme celé poháry i teď v Lize mistrů. Víme, co chceme hrát, a je to na hřišti vidět. Jak už jsem říkal, chceme si to s každým rozdat na férovku, myslím, že se nám to daří, akorát nás sráží, že nedáváme góly. Ten svůj bych za bod vyměnil.

Lidovky.cz: Při gólové akci jste najednou vyplaval vepředu a byl z vás vlastně útočník...

Ani přesně nevím, jak to vzniklo, musím se na to podívat na videu. Běžel jsem setrvačností dopředu, míč se dostal k Masovi (Lukáš Masopust) a mě napadlo, že poběžím středem, on mi to tam krásně dal, já jsem se soustředil, abych si to dobře přiťukl a vystřelil jsem kladenským nártem. Byl jsem rád, že jsem brankáře prostřelil a srovnali jsme na 1:1.

Lidovky.cz: Kladenský nárt to je...?

Bodlo.

Lidovky.cz: V předkole jste dal gól Kluži, teď Barceloně. Nebudete příště chtít jít do útoku?

Já jsem dřív býval útočník a dobrý. Ale byl jsem malý a trenéři mi nedávali takovou důvěru, takže mě pak udělali záložníkem a nakonec jsem se přesunul dozadu - nemáš fleka, hraješ beka (směje se).

Arthur slaví svou asistenci na Messiho branku.

Lidovky.cz: Říkal jste, že jste si to chtěli rozdat s Barcelonou na férovku. Byl to důvod, proč jste neobětovali nějakého hráče, aby byl stále u Messiho?

Já jsem ho bránil osobně, běhal s ním, ale nešlo ho zachytit (směje se).

Lidovky.cz: Člověk vídá často tohoto ‚malého‘ Argentince v televizi nebo na videu, ale jaké to je si proti němu zahrát osobně?

Je to sympaťák, profík. Všichni sice říkají, že je to chodec, což je sice pravda, ale když dostane balon, je k nezastavení a může si z nás udělat kuželky.

Lidovky.cz: Ve druhém poločase jste se spolu dostali do konfliktu, trefil jste ho loktem za žlutou kartu a ještě jste si to pak chvíli vyřizovali. Jak jste spolu debatovali?

Bavili jsme se anglicky. Říkal mi, že jsem mu dal loktem, já se bránil, že ne, ale nakonec mi pak všichni taky říkali, že to loket byl (směje se). Se mnou to prostě bolí, neměl tam chodit.

Lidovky.cz: Ukořistil při výměnách někdo jeho dres? Přece jen zmizel rychle v tunelu.

Ani nevím, vůbec jsem to nevnímal.

Petere Olayinka v hlavičkovém souboji s Piquém. Olayinka si srazil míč do vlastní branky a podtrhl tak smolný den.

Lidovky.cz: A vy jste získal koho?

Já nezískal nikoho, nejsem ten typ, že bych za někým chodil. Spíš čekám, kdo přijde za mnou a s tím si pak vyměním.

Lidovky.cz: Co hráči Barcelony po závěrečném hvizdu říkali na váš výkon? Pochválili vás?

Vůbec. Zarazilo mě, že prakticky hned odešli, ani si s námi pořádně nepodali ruku. To jsem od nich nečekal.

Lidovky.cz: Uhráli jste dobrý výsledek, ale po třech zápasech máte v Lize mistrů jen bod. Není to trochu kaz?

Je to Liga mistrů, hráli jsme proti Barceloně a nikdo nečekal, že bychom vyhráli, spíš všichni čekali, že dostaneme bůra. Myslím, že se nemáme za co stydět. Máme sice jen jeden bod, ale jsme ve skupině smrti a chceme skončit třetí, abychom postoupili do jarní části Evropské ligy. Alfou a omegou bude doma porazit Inter Milán.

Lidovky.cz: Jeho výhra nad Dortmundem vám plány zkomplikovala?

Je to tak. Bude to těžké. Doufejme, že budeme ještě bodovat. Je vidět, že naši protivníci jsou ještě někde jinde, ale myslím si, že v některých fázích jsme Inter, Dortmund i Barcelonu přehrávali, měli jsme vyložené šance, jen nás sráží, že nedáváme góly.

Smutní hráči Slavie odcházejí ze hřiště.

Lidovky.cz: Zvedá vám sebevědomí, když předvádíte takové dobré výkony, byť tolik nebodujete?

Určitě. Co se týče sebevědomí i kondice, tak vypadáme velice dobře. Nemusíme se za nic stydět.

Lidovky.cz: Se všemi třemi soupeři jste se již potkali. Co vám ty zápasy ukázaly vzhledem k dalším střetnutím v odvetách?

Máme na videu spoustu materiálu, na němž si ukážeme, co jsme dělali dobře a co špatně. Myslím si, že se na ně připravíme ještě lépe, i když s Barcelonou a Dortmundem to bude nesmírně těžké, protože hrajeme u nich. Ale když zase budeme hrát dobře, tak tam snad nějaký bodík získáme.