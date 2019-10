VIDEO: Ten stadion se mi líbí. Vémola fandí Slavii a chtěl by v Edenu zápasit

PRAHA Jedním z hostů studia O2 TV Sport před šlágrem 3. kola základních skupin Ligy mistrů byl nejznámější český MMA zápasník Karlos Vémola. Ten přiznal, že se na střet, který můžete sledovat v naší podrobné on-line reportáži, moc těší.

Předně: výraznější problémy se startem očekávaného duelu O2 TV Sport, které vysílá zápas do více než 200 zemí světa, nehlásilo.

Kdo si zapnul televizi už po 20. hodině, mohl sledovat nabité předzápasové studio, ve kterém se objevil také hvězdný český MMA zápasník Karlos Vémola. Čtyřiatřicetiletého bijce čeká už 9. listopadu ve vyprodané pražské O2 Arena duel se slovenskou legendou Attilou Véghem.

„Jo, tenhle stadion by se mi líbil. Když jsem před lety přišel bojovat zpět do Česka, do Top hotelu přišlo tisíc lidí. A všichni z toho byli paf. Já tehdy říkal, že bych chtěl zápasit v hokejových halách. To se teď splnilo. Nyní mám další cíl, nejdříve doručit výhru nad Véghem a poté udělat zápas pod otevřeným nebem,“ pousmál se Vémola a podíval se za sebe na zaplňující se Eden.



Elitní tuzemský MMA zápasník zároveň přiznal, že má k fotbalu blízko. V dětství zkoušel kariéru na zeleném pažitu, býval brankářem, ovšem mimo jiné i kvůli výšce se nakonec vydal po cestě zápasníka. A udělal dobře.



Na fotbal ale rád zajde, i díky tomu, že dlouhodobě žije v Londýně, navštívil na jaře čtvrtfinále Evropské ligy mezi Chelsea a právě Slavií. „A to co slávisté předvedli po zápase, ta děkovačka, to bylo něco neskutečně silného,“ dodal olomoucký rodák, který mimo jiné obdivuje Petra Čecha, momentálně sportovního manažera právě Chelsea.

A na „stará“ sportovní kolega i hokejového brankáře ve třetí nejvyšší anglické soutěži. Vrátí se Vémola po konci zápasnické kariéry na zelené pažity a vymění rukavice pro MMA za ty brankářské?