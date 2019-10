Na šlágr Slavia – Barcelona se nachystala také O2 TV Sport. Speciálním vozem i hosty

PRAHA Už dnes od 21:00 hodin čeká na fotbalisty Slavie zápas desetiletí, když se doma v Edenu postaví slavné katalánské pýše FC Barcelona. Svátek fotbalu to nebude ale jen pro svěřence Jindřicha Trpišovského.

„Barcelonu jsem dříve hodně sledovat, za dob trenéra Guardioly šlo o nejdominantnější tým, co jsem kdy viděl… Před několika lety by mě nenapadlo, že budu v této roli. Hltal jsem u televize, jak Barcelona přehrávala soupeře. A teď máme možnost si dokázat, že s ní můžeme držet krok. Všichni v klubu si vážíme, že můžeme hrát takový zápas,“ řekl na tiskovce před duelem kouč Slavie Trpišovský.

Velká očekávání budou dnes večer také na O2 TV Sport, která duel vysílá v přímém přenosu. Nejen svým divákům v Česku, ale vlastně do celého světa.



„Jedná se o velkou událost i pro nás, na přípravě studií a vysílání pracujeme intenzivně již několik dní. Instalace veškerého vybavení včetně nezbytných testů zabere téměř dvacet hodin. Jen pro zajímavost, zajišťujeme výrobu signálu pro 215 zemí z celého světa,“ prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.



Další zajímavosti k výrobě přenosu SK Slavia Praha – FC Barcelona: 18 kamer v plném provozu

4 kamery pouze pro přenos stanice O2 TV Sport

2 kamery umístěné na tzv. steadicamech (jde o zařízení, které umožňuje kameramanovi nosit kameru s sebou při natáčení a zároveň ji izolovat od otřesů, které s sebou tzv. „natáčení z ruky“ nevyhnutelně přináší)

2 otočné lavice s kamerou umístěné přímo u hrací plochy

Přes 60 zaměstnanců O2 TV a Elastic Media Production se podílí na výrobě přenosu

Celkem 4 kilometry optických kabelů musí být nataženo pro spojení veškeré techniky a přenosových vozů

Pro technické zázemí zajišťují elektrickou energii 2 vysoce výkonné agregáty

Agregátory během dvou dnů vyrobí 3,5 MWh energie, to odpovídá průměrné roční spotřebě jedné české domácnosti

Ta má k dispozici celkem 18 kamer a také speciální, moderní přenosový vůz Elastic Media Production 1. „Je ideální pro výrobu velkých akcí, disponuje dostatečně velkým vnitřním prostorem, kde může bez většího omezení pracovat až 22 osob. Pro srovnání na běžném ligovém zápase pracuje ve voze maximálně deset specialistů,“ vysvětlil Rostislav Suslo, vedoucí divize Elastic Media Production.

Na sociálních sítích ale došlo i na řadu vtípků s tímto spojených. „Na Fidži se na to podívají, my tady ne,“ zní jeden z názorů diskutujících odkazující na nedávné problémy při přihlášení do O2 TV na internetu, či zapnutí set-top boxu.

„Před každým velkým zápasem přijímáme celou řadu opatření, která by měla případné potíže eliminovat. Společně s našimi dodavateli provádíme řadu zátěžových testů tak, aby se případnému výpadku předcházelo. Zároveň ale radíme divákům, aby nenechávali přihlášení do O2 TV na poslední chvíli, kdy je největší pravděpodobnost, že může dojít k přetížení služby. Studio startuje už ve 20:05 hodin,“ řekl Lidovky.cz David Solnař, mluvčí O2 TV Sport.

A v něm se mohou fanoušci fotbalu těšit na hodně zajímavé hosty. Vedle slávistické ikony Pavla Kuky budou nejen o souboji Slavia – Barcelona mluvit přímo ze studia v Edenu s moderátorem Michalem Hrdičkou herec Jakub Prachař, nebo nejznámější český MMA bojovník Karlos Vémola.

Nezbývá než věřit, že vše proběhne v pořádku, a ať na Fidži, nebo v Česku, bude stačit něco chladivého z ledničky, k tomu nějaké to mlsání a všichni si budou moct užít tento sportovní svátek.