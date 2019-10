Kdybychom nemysleli na vítězství, tak můžeme zítra poslat hrát manželky, burcuje Trpišovský

PRAHA V předchozích dvou zápasech základní skupiny Ligy mistrů v Miláně proti Interu a doma s Dortmundem si slávisté podle trenéra Jindřicha Trpišovského zasloužili získat více než bod. Proto věří, že jim to fotbalový pánbůh vrátí a ve středečním duelu s Barcelonou budou mít více štěstí. I když půjdou jeho svěřenci do souboje s pětinásobným vítězem soutěže v roli jasných outsiderů, kouč by byl hodně zklamaný, pokud by nebodovali.

„Je to sport, chceme bodovat, vyhrát. Když nechcete v něčem uspět, nemá to cenu hrát. Můžeme mluvit o tom, proti komu stojíme, jak moc si toho vážíme, ale v první řadě je to fotbalový zápas. Kluci předvedli skvělé výkony v předchozích dvou zápasech a troufnu si neskromně říct, že jeden bod byl málo. Doufám, že nám to zítra fotbalový pánbůh vrátí a štěstí budeme mít my,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

„Kdybychom si to nemysleli, můžeme zítra poslat hrát manželky. My do toho jdeme s tím, že potřebujeme bodovat. Nemůžeme se moc koukat, kdo proti nám stojí. Musíme dát respekt stranou a vzít to na dvě hodiny jako zápas jedenácti proti jedenácti. I kdyby měla být šance pár procent, porveme se o to,“ dodal Trpišovský.

Jedinou šancí jak uspět je podle něj pokusit se soupeři vnutit svou hru. „Je to zápas u nás doma, stojí proti nám to nejlepší na světě. Když se bude hrát podle jejich not, tam moc šancí nebude. Když ze sebe kluci dostanou to nejlepší, to bude jediná šance. Musíme se pokusit vnutit jim ten svůj styl,“ prohlásil Trpišovský.

Návod jak proti Barceloně hrát dal podle něj Dortmund, který na úvod skupiny Katalánce doma přehrával a remizoval s nimi 0:0. „S Dortmundem jsme hráli doma, potrápili jsme je, byť výsledek byl 0:2. Kdybych měl říct něco, z čeho jsme nejvíc vycházeli, tak to byl zápas Barcelony v Dortmundu, taky venkovní zápas,“ uvedl Trpišovský.

Barcelona se představí v Edenu po osmi letech, v roce 2011 v pražském azylu Plzně vyhrála nad Viktorií 4:0 po hattricku nynějšího kapitána Lionela Messiho. „Ten zápas jsem viděl v televizi, nesehnal jsem tehdy lístek. Na zítra ho naštěstí mám,“ vtipkoval Trpišovský.



„Messi je fotbalový génius, hráč, kterého si naše generace bude pamatovat do konce života. Jeho gólová vizitka je stejně jako u Suáreze neuvěřitelná. Koukal jsem, že barcelonští hráči mají v soutěžních zápasech víc gólů než my startů. S kluky se bavíme o tom, že kdo uhlídá Messiho, je nesmrtelný. Doufám, že zítra někdo vstoupí do nesmrtelnosti slávistických hráčů,“ dodal kouč s úsměvem.

Barcelonu dlouhodobě obdivuje. „Před takovými deseti lety jsem Barcelonu hodně sledoval. Za dob trenéra Guardioly to byl nejdominantnější tým, který jsem viděl. Když jsem se díval na Xaviho, Iniestu, říkal jsem, že je to víc než fotbal. Ať na ně kdokoliv zkusil cokoliv, vždy mu dali čtyři pět gólů. Strašně jsem to hltal a zítra máme možnost dokázat, že s nimi můžeme držet krok,“ uvedl Trpišovský.