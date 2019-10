Celý život je pozorujeme. Chceme, aby Barcelona nastoupila v nejsilnějším složení, přeje si Trpišovský

Praha Fotbalisty Slavie čeká ve středu jeden z největších zápasů klubové historie. Ve třetím z šesti duelů základní skupiny Ligy mistrů totiž přivítají v souboji lídrů svých domácích soutěží věhlasnou Barcelonu v čele s hvězdným útočníkem Lionelem Messim. I když Pražané půjdou do souboje s pětinásobným vítězem soutěže v roli jasných outsiderů, věří, že katalánského giganta dokážou potrápit stejně jako v předchozích dvou kolech Inter Milán a Dortmund.

Slavia při druhé účasti ve skupině Ligy mistrů a první od roku 2007 sice zatím získala jen bod a v tabulce je poslední, herně ale v obou zápasech držela krok. V Miláně při remíze 1:1 s Interem inkasovala až v nastavení a poté doma po vyrovnaném průběhu podlehla Dortmundu 0:2.

Barcelona získala čtyři body, když nejprve remizovala bez branek v Dortmundu a pak porazila Inter 2:1. Z čtyřčlenné skupiny postoupí první dva týmy, celek na třetím místě přejde do jarní části Evropské ligy. Slavia je poslední českým zástupcem v pohárově sezoně.

„Hrozně se na zápas s Barcelonou těšíme, zahrát si s takovým věhlasným soupeřem se jen tak někomu nepoštěstí. Věřím, že je potrápíme a nějaký bod získáme. Sami jsme se přesvědčili, že můžeme s takovými giganty hrát. Proč ne zrovna s Barcelonou?“ řekl brankář Ondřej Kolář.

Barcelona se představí v Česku po osmi letech. V roce 2011 v Lize mistrů nejprve doma porazila Plzeň 2:0 a venku v Edenu, kde Západočeši hráli kvůli rekonstrukci stadionu, zvítězila vysoko 4:0. Hattrickem se tehdy blýskl šestinásobný vítěz ankety o nejlepšího hráče světa Messi, který je stále hlavní oporou úřadujících španělských šampionů. K dalším hvězdám patří jeho kolegové z útoku Luis Suárez a Antoine Griezmann, obránce Gerard Piqué či záložník Sergio Busquets.

„Když už máte možnost proti nim hrát, tak bych si přál, aby všichni ti hráči nastoupili. Ať nastoupí v nejsilnějším složení. Je to velká událost, velký svátek, všichni se na to těšíme. Je to minimálně zápas desetiletí,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.



„Celý život se na ten tým koukáme v televizi, maximálně si za ně někdo zahraje na play stationu a teď ten tým bude tady. Jsem rád, že se nám podařilo dostat do Edenu tým z toho nejvyššího levelu, který existuje. Příprava je pro nás trochu jednodušší v tom, že všichni ty hráče znají,“ dodal Trpišovský.

Barcelona měla rozpačitý start do sezony, ale posledních pět soutěžních zápasů vyhrála a poskočila do čela španělské ligy. Slavia, český šampion, prohrála jediný z posledních 27 soutěžních duelů.

„Start do sezony neměli ideální, ale teď už se kluci rozehráli. Říkali jsme si, kdo to odskáče. Tým skvělý, ale hlavně tam mají individuality, které dokážou rozhodnout zápas. Pro nás to bude obrovská zkouška. Když se na to připravíme tak, jak jsme se připravovali dosud, rádi bychom je co nejvíc potrápili. Asi nikdo nečeká, že nad nimi vyhrajeme, ale může se stát cokoliv. Pro nás je s těmito týmy každý bod jako vítězství,“ uvedl slávistický obránce Ondřej Kúdela.

Zatím není jasné, zda bude fit jeho stoperský kolega David Hovorka, který chyběl při víkendové výhře 3:1 nad Příbramí. Barceloně by měl scházet zraněný Sergi Roberto. Zápas v Edenu začne ve středu v 21:00.