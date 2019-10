Dbáme více na techniku běhu a regeneraci, vysvětluje dobrý fyzický stav slávistů jejich kondiční trenérka

Praha Jestli v něčem fotbalová Slavia předčila ostatní české kluby, tak je to fyzická vyspělost. Ať už v ženském, tak mužském fotbale se tyto celky jako jediné prodraly do Ligy mistrů, kde momentálně drží prapor českého fotbalu. „Snažíme se dělat tréninky pestré, aby nevznikl stereotyp. Věnujeme se hodně posilovacím cvikům, v tréninku praktikujeme často i prvky ze silového trojboje,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz kondiční trenérka slávistických žen Denisa Madejová.

Lidovky.cz:Jaká byla vaše cesta předtím, než jste se stala kondiční trenérkou Slavie?

Ke sportu jsem měla blízko odmalička, byla jsem součástí volejbalové reprezentace kadetek, poté jsem začala mít blízko k posilování a obecně fitness stylu života. Začala jsem se o to více zajímat, jezdit na školení a přednášky a udělala jsem si různé kurzy. Kariéru kondiční trenérky jsem odstartovala u mladých fotbalistek do patnácti let, poté jsem byla u volejbalistek PVK Olymp Praha. Nakonec jsem se díky doporučení své kamarádky dostala k práci u fotbalistek Slavie do patnácti let. Najednou jsem před rokem dostala nabídku trénovat A-tým slávistek, kterou jsem s radostí přijala.

Lidovky.cz: Berete u kondičních tréninků ohledy na to, že mají hráčky poloprofesionální smlouvy a přivydělávají si k tomu i jinde?

Bohužel musíme. Hodně zemí v Evropě už bere ženský fotbal vážněji, holky tam dostávají profesionální smlouvy a mohou se tomu věnovat na sto procent, je třeba přizpůsobit jejich program tréninku tak, aby byl co nejvíce efektivní. Některé hráčky sice mají profi smlouvy, ale nejsou na takové úrovni.

Lidovky.cz: Kolikrát týdně fotbalistky podstupují kondiční přípravu?

Dvakrát, kondiční tréninky máme v úterý a středu.

Slávistky pracují na své fyzičce.



























































Lidovky.cz: Jak probíhá?



Denisa Madejová Kondiční trenérka fotbalistek Slavie

Stříbrná na MS v powerliftingu organizace WUAP

Držitelka národních rekordu v benchpressu a mrtvém tahu

Osobní fitness trenérka

V současnosti má jednu ze dvou částí mezinárodně uznávaného certifikátu Elite Performance Institute

Připravujeme se v areálu Slavie, kde můžeme využívat hřiště, atletický stadion, plavecký bazén i beach volejbalové hřiště. Snažíme se dělat tréninky pestré, aby nevznikl stereotyp. Věnujeme se hodně posilovacím cvikům.

Lidovky.cz: V roce 2017 jste byla stříbrná na MS organizace WUAP v powerliftingu, zpestřujete tréninky i prvky ze silového trojboje?

Ráda jednou za čas trénink něčím takovým proložím. Nejčastěji děláme vzpírání, které je základem pro silový vývoj. Často se také věnujeme dřepu a mrtvému tahu.

Lidovky.cz: V současnosti je slávistický fotbal charakteristický skvělou kondicí a zároveň velkou odolností vůči zraněním, co podle vás dělá jinak?

Snažíme se maximálně zaměřit na prevenci proti zraněním, v tom je podle mě ten klíčový rozdíl. Kondiční trenér je podle mě zárukou před četnými zraněními. Hodně se věnujeme technice běhu, důležité je se naučit běhat s omezením náporu na kolena, velký prostor také věnujeme regeneraci. V současnosti mám za sebou jednu ze dvou částí mezinárodně uznávaného certifikátu Elite Performance Institute, ten mi hodně pomáhá v plánování tréninků.

Fotbalistky Slavie se rozcvičují před utkáním Ligy mistryň.





































Lidovky.cz: Propojujete kondiční přípravu i s mentálními schopnostmi fotbalistek?

Určitě je to teď současný trend. Dost fotbalistek ke mně chodí i na individuální tréninky, kde máme možnost na tom pracovat. Celkově realizační tým si hodně zakládá na tom, aby s holkami dobře vycházeli. V týmu panuje výborná atmosféra, která se pak logicky musí promítnout i do výsledků.

Lidovky.cz: Takže podle vás obecně dobrá psychika předurčuje k nejlepším výkonům?

Je to provázané. Pokud má člověk dobře nastavenou hlavu, může podávat i ty nejlepší sportovní výkony.