Ve fotbale se zapomíná na to, co jste dokázali, reaguje Zidane na kritiku

Istanbul Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinédine Zidane si uvědomuje, že jeho předchozí úspěchy na lavičce "Bílého baletu" nebere v současné situaci nikdo v potaz. Real o víkendu podlehl v La lize nováčkovi z Mallorcy 0:1 a v Lize mistrů získal ve dvou zápasech pouze bod. Proto se spekuluje o budoucnosti sedmačtyřicetiletého Francouze ve španělské metropoli.

„V Realu jsem 18 let a to samé se mi stalo i jako hráči. Víme, kde se nacházíme. Tlak tady bude vždycky. Čekají nás čtyři utkání do konce základní skupiny. Musíme vyhrát všechna. O tlaku, který pokaždé vede k trenérské změně, se bavit nebudeme,“ řekl Zidane na pondělní tiskové konferenci před dnešním duelem Ligy mistrů na hřišti Galatasaraye Istanbul.

„Ve fotbale se zapomíná na to, co jste dokázali. Takový je život. Minulost je minulost a tohle je přítomnost. Není mi jedno, co ostatní říkají, ale nemůžu lidem bránit v jejich názoru,“ uvedl Zidane. V letech 2016 až 2018 dovedl „Los Blancos“ ke třem prvenstvím v Lize mistrů za sebou. Po posledním triumfu na vlastní žádost u týmu skončil, ale v březnu se trenérské pozice ujal znovu.

Zatímco ve španělské lize je Real druhý o bod za vedoucí Barcelonou, v Lize mistrů se trápí. V úvodu podlehl venku Paris St. Germain 0:3 a následně překvapivě doma remizoval 2:2 s Bruggami, které po prvním poločase vedly o dvě branky. Zidaneův celek je ve skupině A poslední a v Turecku se tak pokusí odrazit ode dna.

„Všichni si uvědomujeme situaci. V Lize mistrů jsme začali špatně, ale máme před sebou zápas, abychom ukázali svoji kvalitu, a přesně to uděláme. Obtížné situace mám rád, protože při jejich překonání musíte ukázat charakter,“ konstatoval Zidane.



Bojovat za něj budou i hráči. „Navzdory všemu, co se stalo, máme v hlavě jedině vítězství a to, že musíme odehrát dobrý zápas. Nic jiného než výhra neexistuje. Každý ví, že všichni v kabině zůstanou se Zidanem až do smrti. Musíme působit jednotně. Madrid se pokaždé vrátí zpátky, ale jde to jedině společně. Výsledky překlopí všechno na naši stranu,“ řekl kapitán „Bílého baletu“ Sergio Ramos.