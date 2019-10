Frýdek vzpomíná na výhru nad Barcelonou: ‚Euforie byla veliká, lidé nás zastavovali před stadionem i v ulicích‘

Praha Už více než 27 let dělí české fotbalové týmy od posledního vítězství nad Barcelonou. V nultém ročníku Ligy mistrů tehdy Sparta porazila slavného soka 1:0.

Na apríla 1992 na sparťanskou Letnou zavítala jedna z nejúspěšnějších generací slavné Barcelony, která o pár týdnů později pro katalánskou metropoli poprvé v historii ukořistila triumf v Poháru mistrů evropských zemí (ten se právě přeměňoval na Ligu mistrů). Ještě předtím ale mladý tým kouče Dušana Uhrina připravil hvězdnému výběru Johanna Cruijffa jedinou porážku v sezoně – výhru 1:0 v 65. minutě vystřelil Horst Siegl.

„Ještě hodně dlouho po konci utkání jsme si to ani neuvědomovali. Čím jsem starší, tím víc to doceňuji a vážím si velikosti tohoto momentu,“ říká tehdejší vycházející hvězda Martin Frýdek. „Euforie po utkání ale byla veliká, před stadionem i na ulicích nás neustále zastavovali fanoušci a chtěli si povídat,“ vzpomíná padesátiletý Frýdek, který nyní trénuje třetiligový Vltavín a Slavii dnes bude přát úspěch.

Lidovky.cz: Bylo vám 23 let a čekala vás slavná Barcelona. Jaké jste měl pocity bezprostředně před vstupem na trávník?

Cítil jsem takovou tu přirozenou nervozitu, která mě ale nesvazovala. Nazval bych to tradiční předzápasovou horečkou. Hodně nám pomohlo, že jsme zápas předtím hráli v Barceloně (prohra 2:3), takže už jsme víc věděli, co nás bude čekat. Barcelona vždycky byla a bude elitním evropský týmem, takže nechat se svázat nervozitou by mělo fatální následky.

Lidovky.cz: Stará Letná s kapacitou 28 tisíc lidí byla tehdy plná...

Vybavuju si stísněný tunel těsně před vstupem na trávník, kde se vešli vedle sebe opravdu jenom dva hráči, mělo to své kouzlo. Už při vstupu na trávník jsem vnímal tu ohromnou podporu fanoušků. Oficiálně sice byla kapacita stadionu okolo 28 tisíc lidí, co já ale vím, během utkání s Barcelonou a Marseille to byla doslova hlava na hlavě a podle mých informací tam bylo okolo 35 tisíc. Pořadatelé pak už pouštěli lidi bez lístků. Sparta měla v té době velmi mladý tým, většině hráčů bylo jako vám.

Lidovky.cz: Jaké to bylo, stát proti zkušeným hvězdám Koemanovi, Laudrupovi či Begiristainovi?

Podle mě to byla i naše výhoda. Málokdo z nás měl s evropskou konfrontací zkušenosti. Před zápasem jsme si v kabině řekli, že si ten zápas musíme hlavně užít a pobavit diváky. Měli jsme především radost z celého toho roku v Poháru mistrů evropských zemí. Poměřili jsme se s Glasgow Rangers, Marseille, Benficou Lisabon a Dynamem Kyjev, byla to pro nás obrovská škola fotbalového života.

Sestřih z utkání si prohlédněte zde:

Lidovky.cz: Sparta hrála nebojácně, aktivně, až se trefil Horst Siegl. Kromě toho jste třikrát nastřelili brankovou konstrukci. Velké šance však měla i Barcelona. Při kterém momentu vám zatrnulo nejvíc?

Těch momentů bylo více. V zápase sice padl pouze jeden gól, šancí z obou stran bylo ale na několik utkání. Vyzdvihl bych hlavně výkon Lumíra Mistra, který si dělal z obrany Barcelony trhací kalendář. Nejvíc jsem měl ale strach, když šel sám José Bakero na Petra Koubu, který to neskutečně vyškrábl konečky prstů. Celkově v tom zápase zachytal Petr jako z jiné planety a vychytal nám vítězství.

Lidovky.cz: Co vám tehdy proběhlo hlavou, když jste se dozvěděl o nominaci Romana Vonáška, který měl do té doby v lize odehrané pouze dvě minuty?

Byl jsem v úplně v klidu. Už si nepamatuju, jestli šlo o zranění jiného hráče či vykartování, každopádně trenér Uhrin byl v tomto ohledu hodně striktní, nerad něco měnil na osvědčené sestavě, se kterou jsme vítězili. Roman Vonášek tak čekal na svoji šanci a skvěle ji využil. Všichni jsme věděli, že v tréninku pracoval naplno a měl fotbalové kvality, takže jsme neměli strach. Zápas se mu navíc výborně povedl.

Lidovky.cz: Ulovil jste po zápase na výměnu něčí dres?

Chtěl jsem, hráči Barcelony ale bohužel bezprostředně po obou zápasech utíkali do kabiny. Jediný, kdo ulovil dres na Nou Campu, byl Horst Siegl, ten byl vždycky vyčůraný (smích). Kdo to ale byl, už si nepamatuji.

Na Spartě se Barcelona představila celkem třikrát, v letech 1985 a 2000 vyhrála 2:1, mezitím v dubnu 1992 podlehla 0:1. Chovanec se střelcem jediného gólu Horstem Sieglem slaví s téměř 30 tisíci fanoušky.

Lidovky.cz: Jak se velmi cenná výhra promítla do prémií?

Měli jsme vypsané speciální prémie, které se po utkání ještě v euforii navýšily. Vybavuju si, že na tu dobu to bylo dost, ale přesnou částku už si nepamatuju.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvala pozápasová euforie? Týmu Johanna Cryuffa jste připravil jedinou porážku v sezoně.

My si to ještě hodně dlouho po konci utkání ani neuvědomovali. Čím více jsem starší, tím více to doceňuji a vážím si velikosti tohoto momentu. Euforie ale po utkání byla veliká, na ulicích i před stadionem nás neustále zastavovali fanoušci a chtěli si povídat. Stejně jako dnes jsme ale hráli pohárovým systémem neděle-středa, takže jsme si to naplno užívali tři dny, a pak už se soustředili na další zápas.

Lidovky.cz: Pouštíte si ještě někdy sestřihy z tohoto utkání?

Občas si je pustí synové Christian s Martinem, já osobně už se v tom ale nehrabu. Začátkem roku máme pravidelně sraz hráčů se skalními sparťany, kde se tyto sestřihy pouští. Je tam jeden fanatik, který pokaždé připraví sestřih nejhezčích nahrávek a gólů a my je tam s nimi sledujeme. Sám to ale už nevyhledávám.

Lidovky.cz: Byli jste skvělý tým. S kým se vám z tehdejšího kádru spolupracovalo na hřišti nejlépe?

Se všemi, nevybavím si hráče, který by mi v tehdejší Spartě fotbalově nevyhovoval. Nejvíc jsme si ale rozuměli s Horstem Sieglem. On věděl, že když půjdu sám na bránu, budu ho ještě hledat. Nikdo jiný by to nečekal a otočil se zády, ale my už jsme na sebe byli navyklí z tréninků. Dělali si z nás srandu, že jsme jako dvojčata (smích). Měli jsme zažité signály, když třeba na Horsta letěl dlouhý míč, on mi to zase zpátky sklepával do druhé vlny. Věděli jsme, jaké pohyby bude ten druhý dělat. Celkově jsme byli jedna velká parta, jádro týmu se setkává dodnes.

Lidovky.cz: Jsou si hra tehdejší Sparty a dnešní Slavie nějak podobné?

Fotbal se za ty roky ohromně posunul, všechno se dělá ve větší rychlosti. Hráči i podle mě efektivněji řeší situace v útoku, už se tolik nehrají přihrávky zpátky obráncům. Slavia má teď určitě sebevědomí, které ukazuje i v Evropě, což se dá považovat za určitou shodu. Proti Barceloně navíc stejně jako my nemá co ztratit.

Lionel Messi a Luis Suarez slaví vítězství v Lize mistrů.

































Lidovky.cz: Má proti Messimu a spol. šanci uspět?

Co jsem viděl zápasy s Interem a Dortmundem, hráli slávisté na české poměry nečekaně aktivně. Doma by Barcelonu mohli poškádlit, pokud podají výkony na hranici svých možností. Záleží taky, jak bude zápas v Edenu bavit Messiho. Pokud Slavia vstřelí první branku, její fanoušci se zblázní a mohli by hráče aspoň k bodu dotlačit.

Lidovky.cz: Budete jí fandit?

V evropských pohárech fandím každému českému týmu, protože zvedají náš koeficient a dávají tak šanci i ostatním. Určitě jim budu přát, aby udělali dobrý výsledek, ale rozhodně nebudu skákat do vzduchu.