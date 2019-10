Slavia podlehla Barceloně 1:2. Ve druhém poločase sešívaní soupeře přehrávali, přesto neberou ani bod

Praha V pražské Edenu vypuklo dlouho očekávané utkání 3. kola základní skupiny Ligy mistrů mezi Slávií a Barcelonou. A hned v úvodu se prosadil Lionel Messi, jenž po přihrávce Arthura mířil neomylně k pravé tyči. Krátce po startu druhé půle se dostal do velké šance Bořil a srovnal stav utkání na 1:1. Vedení sešívaných však netrvalo dlouho. Po zakončení Suaréze si míč do vlastní sítě srazil Olayinka a Barcelona se opět ujala vedení. Průběh utkání můžete sledovat v naší online reportáži.

Poté co se trefil Lionel Messi začala kousat i pražská Slavia. První velkou šanci Zeleného zlikvidoval skvělým zákrokem Ter Stegen. Poté se německý brankář vytáhl i proti Masopustovi. Do třetice pak vyzrál i na výbornou střelu Olayinky a udržel tak Barcelonu v těsném poločasovém vedení 0:1.



Sešívaní však vlétli do druhé půle ve velkém stylu a odměna na sebe nenechala dlouho čekat. Po krásné akci se v 50. minutě dostal k zakončení Bořil a z pozice levého obránce vrátil do Edenu radost. Svou ranou ovšem rozradostnil ochozy pouze na pár minut. V 57. minutě se totiž dostal na zadní tyči k zakončení Luis Suarez a jeho ránu si do vlastní sítě srazil Olayinka. Valverdeho soubor se tak v Praze opět ujal vedení.

Katalánci k duelu se Slávií nastoupili se všemi hlavními hvězdami. V sestavě pětinásobného vítěze soutěže nechybí kanonýr Lionel Messi, útočníci Antoine Griezmann a Luis Suárez ani stoper Gerard Piqué či záložník Sergio Busquets.



Slávisté hrají v očekávané jedenáctce až na defenzivního univerzála Jaroslava Zeleného, který překvapivě zaujal místo na levé straně zálohy a spolu s bekem Janem Bořilem brání Messiho. Na hrot útoku postavil trenér Jindřich Trpišovský Petera Olayinku. V sestavě nechybí stoper David Hovorka, který stihl doléčit zranění.



Pražané ovšem nezačali vůbec dobře. Už ve třetí minutě se jim zbortili plány, když se trefil Lionel Messi. Vše praměnilo z chybné rozehrávky Petra Ševčíka. Jeho chybu potrestal skvělou přihrávkou Brazilec Arthur a hvězdný Lionel Messi se již nemýlil.

Největší šanci Slávie v prvním poločase zlikvidoval skvělým zákrokem Ter Stegen. Brankář Barcelony i s trochou štěstí vykopl Zeleného ránu do odkryté branky. Poradil si také s šancí Lukáše Masopusta. A do třetice vytáhl výborný zákrok proti krásné ráně Olayinky.