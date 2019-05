Bývalý kapitán Sparty trucoval doma, pak ale dostal peníze a najednou Al-Ahlí miluje

PRAHA Zdálo se, že ho v Saúdské Arábii nic neudrží. Místo, aby v závěru sezony zůstal s týmem, odcestoval domů do Rumunska a trucoval, protože mu klub Al-Ahlí neplatil. Teď Nicolae Stanciu, rumunský záložník a nedávný kapitán fotbalové Sparty, otočil. Ve videu, které sám natočil, vzkázal fanouškům, že zůstává.

„Ahoj fanoušci Al-Ahlí, všechny vás zdravím,“ začal svůj projev.

A pak šel hned k věci:

„Chtěl bych vám něco vysvětlit. Můj vztah s klubem je velmi dobrý, těším se na novou sezonu a na to, že budu hrát za Al-Ahlí. Večer musíme všichni fandit, protože nás čeká velký zápas v asijské Lize mistrů. Snad získáme tři body a postoupíme do osmifinále.“



Něco podobného už tu jednou bylo, pamatujete? Stanciu podobně před časem konejšil i fanoušky Sparty, když se loni na podzim veřejně propíral jeho možný odchod.



Nicolae Stanciu na letišti v Saúdské Arábii.

„Jsme uprostřed sezony a ve Spartě se cítím velmi dobře. Jsem tu rád a chci tu vyhrát trofej, zůstanu minimálně do té doby, než nějakou získám,“ ubezpečoval na začátku listopadu na tiskové konferenci před derby se Slavií.



Jenže trofeje se v Česku nedočkal a za tři měsíce už podepisoval smlouvu s Al Ahlí, saúdskoarabským klubem, který jemu i Spartě splnil finanční požadavky.

Alespoň v době přestupu: pak se situace zkomplikovala a kulminovala minulý týden, kdy Stanciu odcestoval domů do Rumunska. Rozzlobilo ho, že klub neplnil podmínky smlouvy a neplatil mu.

Do ligového zápasu s týmem Al-Ettifaq už nezasáhl a také při pondělním duelu asijské Ligy mistrů, ve kterém Al-Ahlí skutečně porazilo uzbecký Pakhtakor a zajistilo si postup, jen fandil od televize.

Doma se připravuje individuálně a ještě v pondělí jeho agentka Anamaria Prodanová Reghecampfová v rumunských médiích tvrdila:

„Čekáme, jestli dnes Nico dostane od klubu dlužnou částku. Pokud na účet nedorazí, může být už brzo volným hráčem a podepsat smlouvu kdekoli jinde.“

Al-Ahlí sice řeší finanční potíže, ale peníze na Stanciovo konto nakonec skutečně dorazily, čímž se situace velmi rychle otočila.



„Všechny dluhy jsou uhrazené a vztah Nica s klubem je teď znovu velmi dobrý,“ ubezpečila Prodanová.

Stanciu je tedy dál hráčem Al-Ahlí, čímž padá možnost, že by mohl zadarmo odejít jinam. V posledních týdnech probleskovaly v zákulisí zprávy o tom, že by sám hráč měl zájem o návrat do Sparty, lákalo ho i angažmá ve Spojených státech.

Kdyby nyní na jeho odchod z Arábie mělo přece jen dojít, museli by si zájemci připravit slušnou sumu: server transfermarkt.de odhaduje Stanciovu cenu na 4,5 milionu eur, tedy kolem 120 milionů korun.