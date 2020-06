Čarostřelec Lewandowski, kanadský údiv i zázračný asistent. Kdo stojí za dalším titulem Bayernu?

Praha Když se hrdý klub ztrapnil ve Frankfurtu, Niko Kovač dostal padáka a jeho místo převzal asistent Hans-Dieter Flick. Dočasně? Kdeže! Pod jeho vedením získal fotbalový Bayern Mnichov 58 z možných 66 bodů a suverénně dokráčel k dalšímu prvenství. Kdo další sehrál zásadní roli v zisku osmého titulu v řadě?

Tenkrát v listopadu to s Bayernem vypadalo bledě. Toporné výkony, chabý herní projev, snad i horší atmosféra v týmu.

Debakl s Frankfurtem (1:5) byl nejvyšší porážkou za posledních deset let a šéfům došla s bývalým chorvatským záložníkem trpělivost. „Správné rozhodnutí,“ přiznal sebekriticky Kovač a přenechal velení svému asistentovi.

Flick, jenž předtím dlouhá léta stál po boku Joachima Löwa u německé reprezentace, se uvedl skvostně: dvě výhry 4:0 nad Dortmundem a Düsseldorfem. Jenže následoval dočasný propad v podobě těsných porážek s Leverkusenem a tehdejším ligovým lídrem Mönchengladbachem.

Vedení mu, navzdory propadu na sedmou příčku, věřilo. Vždyť dřív, krátce po Kovačově konci, dokonce předseda Karl-Heinz Rummenigge odmítl Arséna Wengera, jenž volal, že má zájem.

Sázka na Flicka se vyplatila.

Robert Lewandowski slaví gól s Leonem Goretzkou

„Odvedl skvělou práci,“ kývl Rummenige. „Na podzim jsme byli sedmí, byli jsme slabí. Je zapotřebí uznat, že naši soupeři toho nedokázali dostatečně využít. Ale Hansi Flick si prostě vedl výtečně.“



A kdo ještě?



Pochopitelně střelec Robert Lewandowski, který v úterý večer zařídil potřebnou výhru v Brémách. Kdo jiný...

Schopnosti jedenatřicetiletého Poláka udivují, kvanta branek dává s fascinující pravidelností. Naposledy před pěti lety se nedostal přes dvacet.

Sympaťák s devítkou na zádech má v aktuálním ročníku fenomenální čísla. Bundesliga? 29 zápasů, 31 gólů, což je jeho střelecký rekord. Champions League? 6 zápasů, 11 tref! K tomu čtyři branky ve čtyřech utkáních Německého poháru.

„Ne náhodou mu říkáme Lewangólski, jeho statistiky jsou neuvěřitelné,“ prohodil v televizním rozhovoru Alphonso Davies, další se zásadních postav mistrovského ročníku Bayernu.



Je mu stále teprve devatenáct, podle expertů během sezony nikdo nezaznamenal tak výrazný výkonnostní progres. Až zlepší produktivitu – za 28 zápasů nastřádal „jen“ tři góly a čtyři asistence – může vyrůst v nejlepšího levého beka planety.



Davies, jenž se narodil libérijským rodičům v uprchlickém táboře v Ghaně a od pěti let žil v Kanadě, je od sedmnácti nejdražším hráčem historie zámořské Major League Soccer, pochopitelně pak nejmladším reprezentantem a také střelcem kanadské historie.

A jak mu kmitají nohy! Proti Brémám mu naměřili rychlost 36,5 kilometrů v hodině, což je nový bundesligový rekord. „Jo, fakt?“ vyvalil oči, když mu to reportér sdělil. Pak už se jen smál a opakoval: „Jen dělám svou práci naplno, ale samozřejmě mě to těší.“

Alphonso Davies se stal hvězdou Bayernu Mnichov

Našli by se samozřejmě další, takřka nepostradatelní strůjci titulu. Gólman Manuel Neuer, který nechyběl ani minutu a vychytal čtrnáct čistých kont. Zkušený stoper Jerome Boateng, za Kovače nešťastný, pod Flickem opora, jež vytvořila sehrané duo s Davidem Alabou.



Uprostřed zálohy ambiciózní bojovník Joshua Kimmich, vedle nějž zejména v druhé polovině sezony vyrostl Leon Goretzka.

A pochopitelně Thomas Müller, další fotbalista, na kterém kouč Flick stavěl: připsal si sedm gólů a úctyhodných dvacet asistencí, o devět víc, než další nejlepší nahrávač Serge Gnabry.

Serge Gnabry slaví druhou branku do sítě Blues.

Müller byl po úterním vítězství ve skvělém rozmaru, když popisoval, jak hráči třicátý titul v historii Bayernu oslaví.



„Pustíme uzdu emocím a půjdeme na společnou večeři. Což v době korony znamená, že budeme sedět každý u jiného stolu!“ vysvětloval vesele. „Ale nebude to problém. Připít si můžeme i na předepsanou vzdálenost dvou metrů.“

Po oslavách nicméně před Bayernem stojí další meta, útok na treble. „Udělali jsme první krok. Pořád je před námi pohár, ale co už moc nejde naplánovat, to je Liga mistrů. To bude velmi náročné, ale my máme vždy ty nejvyšší cíle,“ podotkl trenér Flick.

Fotbalisté Bayernu Mnichov oslavili osmý ligový titul v řadě.

Bayern odehraje finále Německého poháru proti Leverkusenu 4. července, v Lize mistrů jej čeká osmifinálová odveta s Chelsea, kterou zdolal na jejím hřišti 3:0. Otázkou je, kdy to bude: UEFA o tom má definitivně rozhodnout ve středu odpoledne.



Platí však, že po finále poháru dostanou fotbalisté Bayernu dvanáctidenní volno, aby před novým ročníkem nabrali síly. A v ideálním případě zkompletovali zmíněný treble.

„Náš tým na to má!“ burcuje předseda klubu Herbert Hainer. „S kvalitou hráčů a prací, kterou Hansi Flick za poslední půlrok odvedl, máme velkou šanci. Titul byl jen první krok.“