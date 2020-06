Euro v původním formátu. UEFA počítá s dvanácti městy napříč celou Evropou

Praha Unie evropských fotbalových asociací UEFA potvrdila, že fotbalové mistrovství Evropy, odložené pandemií koronaviru na příští léto, se odehraje ve všech dvanácti původně avizovaných městech. Šampionát se uskuteční od 11. června do 11. července. Na podzim se v říjnu a listopadu během reprezentačních termínů budou hrát tři místo obvyklých dvou zápasů.

Kvůli odlišné pandemické situaci v jednotlivých zemích se v minulých dnech spekulovalo o možném snížení počtu hostitelských měst. UEFA ale rozhodla, že se šampionát bude hrát ve všech dvanácti zemích, jak se původně plánovalo.

Závěrečný turnaj, který je oslavou 60 let od založení Eura, budou hostit Řím, Baku, Kodaň, Petrohrad, Amsterodam, Bukurešť, Londýn, Glasgow, Bilbao, Dublin, Mnichov a Budapešť.

Šampionát začne 11. června v Římě zápasem Itálie s Tureckem, finále bude hostit Londýn. Český celek se ve skupině D v Glasgow a Londýně postupně utká s jedním ze čtyř vítězů play off, Chorvatskem a Anglií. Mistrovství se mělo původně hrát letos v červnu a v červenci.

„Jsme rádi, že naše zápasy zůstávají ve Skotsku a Anglii a můžeme tak využít veškerých informací a poznatků, které jsme si s předstihem vytvořili během předchozí přípravy na závěrečný turnaj,“ uvedl v tiskové zprávě manažer české reprezentace Libor Sionko.

„Týká se to jak samotných stadionů, na kterých budeme hrát, tak našeho zázemí v Edinburghu. Malinko nám spadl kámen ze srdce, že nemusíme začínat zase od nuly, takže v tomto směru jsem spokojený,“ dodal Sionko.

Odložené play off o šampionát se dohraje v říjnu a listopadu, UEFA kvůli tomu vložila do reprezentačních termínů pro tyto měsíce třetí k tradičním dvěma zápasům. Nový ročník Ligy národů začne podle plánu v září, přesné termíny ale ještě nebyly zveřejněny.

„Konečně víme, na čem jsme, a můžeme tak začít s přípravou na podzimní utkání. Tři zápasy během jednoho srazu nebudou pro nikoho jednoduché, ale situace je pro všechny stejná a věřím, že ji v tomto směru se ctí zvládneme. Co je nejdůležitější, máme radost, že už to vše konečně začne,“ řekl trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Vzhledem ke kolizi s přeloženým Eurem pozměnila UEFA formát evropského šampionátu jednadvacítek a rozdělila ho na dvě části. Od 24. do 31. března příštího roku se bude hrát základní část pro 16 týmů, které se utkají ve čtyřech skupinách. První dva celky vždy postoupí do závěrečné fáze turnaje pro osm nejlepších, která se odehraje od 31. května do 6. června vyřazovacím způsobem. Euro bude hostit Maďarsko se Slovinskem a postoupí na něj 14 týmů - vítězové kvalifikačních skupin a pět nejlepších celků z druhých míst.

„Dnešní verdikt a upravený formát závěrečné fáze turnaje je pro nás poměrně překvapivý, ale bude spravedlivý pro všechny týmy. Pořád platí, že o trofej bude ve finále bojovat 16 týmů, i když bude ten závěrečný turnaj rozdělený na dvě fáze. Jde o docela zajímavé rozuzlení, ale pro nás se nic nemění. Situaci ve skupině máme velmi dobře rozehranou, toužíme po postupu a úspěchu bez ohledu na to, jestli se systém turnaje změnil, nebo ne,“ řekl český kouč Karel Krejčí, jehož tým vede kvalifikační skupinu.

Zatím není jasné, kdy se na mezistátní zápasy budou moci dostat diváci. „UEFA bude pravidelně hodnotit situaci na celém kontinentu a bude kontaktovat místní úřady, aby zjistila, kdy se diváci mohou postupně vrátit na utkání, která se pod její hlavičkou budou konat. Týká se to tedy i českých fanoušků, kteří by chtěli povzbudit náš tým během jednotlivých podzimních zápasů, které nás, věřím, čekají,“ uvedl generální sekretář Fotbalové asociace ČR Jan Pauly.