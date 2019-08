Cítím velkou zodpovědnost, pro Sparty je to obrovsky důležitý zápas, říká její kouč Jílek

Trabzon (Od našeho zpravodaje) Před rokem připravoval Olomouc na souboj v Seville. Na čtvrtek fotbalový kouč Václav Jílek chystá Spartu proti domácímu Trabzonsporu. „Trochu jsem o těch dvou zápasech přemýšlel, je tam určitá podobnost,“ přiznal Jílek.

Loni v srpnu Olomouc v poslední fázi kvalifikace o Evropskou ligu podlehla Seville doma 0:1 a v odvetě padla 0:3.



Sparta jde do čtvrteční odvety teprve 3. předkola s výsledkem 2:2.

„V obou případech jsme odehráli velmi dobré utkání doma, které nebylo podložené výsledkem. V Seville bylo bouřlivé prostředí, které nás čeká i tady v Trabzonu. Jen doufám, že ten závěr bude jiný,“ přemítal Jílek v předvečer utkání v Turecku.

Který postupový výsledek se z vašeho pohledu jeví víc reálně? Výhra, nebo remíza od stavu 3:3?

Těžko tady hrát na tři tři nebo na čtyři čtyři, jako se to podobně povedlo Kluži na Celtiku. Já takovou přestřelku úplně neočekávám. Soupeř bude hrát zodpovědně dozadu, což my chceme taky. Můj odhad je, že moc branek nepadne. Každopádně utkání má svůj vývoj a všechno může změnit první branka.

Co musí Sparta udělat, aby postoupila?

Neřeknu, co musí udělat, ale co chce udělat. Hrát zodpovědně v defenzívě, soupeře nepouštět do šancí a být nebezpečná dopředu. První zápas nám ukázal, že takové cesty jsou. Ale samozřejmě je třeba uznat sílu soupeře. Čeká nás nebezpečný a silný protivník. Ale my jsme schopní se tady o postup poprat.

Jste nervozní z toho, že v úvodu sezony dostáváte hodně gólů?

Asi by nebylo na místě, kdybych byl přehnaně nervózní. Udělali jsme chyby a zaplatili za ně. Soupeři byli velmi efektivní. Věřím, že budeme bránit úplně jinak a zároveň, že se budeme schopní prosadit kvalitní ofenzivou, kterou předvádíme. I když často není podložená efektivitou. Věřím, že to tady bude trochu jinak.

Hodláte využít tureckého obránce Semiha Kayu? A plánujete i další změny v sestavě?

Sestavu vám neřeknu, ale otazníky v ní máme. Řešíme dílčí posty, o změnách uvažujeme i kvůli předchozím zápasům. Máme zpátky Adama Hložka, ano, je tady Semih, Uroš Radakovič i další hráči, kteří jsou připravení. Neřeknu jaké, ale změny zvažujeme.

Trabzonspor - Sparta čtvrtek 19.30 českého času

První zápas: 2:2.

Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dánsko) Předpokládané sestavy, Trabzonspor:Cakir - Pereira, Türkmen, Hosejní, Novák - Sosa, Parmak - Ömür, Ekuban, Nwakaeme - Sörloth.

Sparta: Nita - Sáček, Kaya, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Krejčí, Hašek, Plavšič - Tetteh.

Je hlavním rébusem složení stoperské dvojice?

V tuhle chvíli to tak není, protože už jsem rozhodnutý. Čeká nás hodně důležitý zápas pro celou Spartu. Cítím odpovědnost, uvědomujeme si důležitost, jakou pro celý klub ten zápas má. Chceme vybrat správnou dvojici, která tady obstojí.

Očekáváte, že domácí předvedou lepší výkon než před týdnem v Praze, kde to pro ně byl první soutěžní zápas sezony?

Co se týče způsobu hry, tak velký rozdíl v tom nebude. Ale čekám jiný zápas už jen vzhledem k atmosféře. Emoce, nasazení, to bude od domácích jiné. Půjdou do toho s větším drajvem.

Na Letné diváci kvůli disciplinárnímu trestu nebyli, v Trabzonu přijde přes čtyřicet tisíc fanoušků. Lze hráče na bouřlivou atmosféru připravit?

Jde, třeba formou individuálních pohovorů. Ale kluci jsou napřed, jsou schopní se na atmosféru podívat, těch možností je dnes spousta.

A jsou připravení? Turci tvrdí, že v Trabzonsporu to z pohledu publika bývá pro soupeře nejsložitější.

Přehnaný strach a obavy z prostředí jsem z hráčů necítil. Ano, bude to bouřlivé, hektické, v tom je turecký fanoušek velmi dobrý. Ale neočekávám, že bychom tomu měli podlehnout. Hráči by to měli zvládnout a soustředit se jen na fotbal.