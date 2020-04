Darida si karanténu užíval: ‚Syn dělá první krůčky!‘ Teď se vrací zpátky do tréninku

Berlín Fotbalový reprezentant Vladimír Darida kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u spoluhráče z Herthy Berlín v březnu strávil 14 dnů v domácí karanténě. Ta mu však rychle a příjemně utekla hlavně díky ročnímu synovi. První tréninky na hřišti byly pro devětadvacetiletého záložníka náročné, ale po týdnu cvičení ve skupinkách s novým trenérem Brunem Labbadiou cítí, že se vrací do formy před přerušením německé ligy.

„Mně osobně karanténa utekla docela rychle, protože synovi je akorát rok a dělá první krůčky. Já byl rád, že jsem byl doma a s rodinou jsme si to užívali. Samozřejmě nám trošku chybělo, že jsme nemohli ven třeba na procházku, ale vůbec nebylo špatné být těch 14 dní doma spolu,“ řekl Darida v rozhovoru s ČTK.



„Udělali nám v Hertě testy hned potom, co jsme šli do karantény. Ačkoliv byly všechny negativní až na toho jednoho hráče, tak jsme museli zůstat doma. Pak jsme podstoupili druhé kolo a testy byly opět negativní u všech hráčů,“ přidal plzeňský rodák.

Po částečném uvolnění opatření od začátku týdne s berlínským mužstvem improvizovaně trénuje ve skupinách po osmi hráčích. „Je to trošku složitější, že je to bezkontaktní, takže nemůžeme mít žádné formy her nebo třeba nacvičovat ‚pozičky‘. Ale od pondělí máme nového trenéra a ten má čas, aby nám ukázal, co si představuje. Trénink je rozdělený na defenzivní a ofenzivní část a nějaké taktické věci. A jedna část tréninku je zaměřena na fyzičku,“ popsal Darida.

Přestože v karanténě například jezdil na rotopedu a cvičil, návrat na trávník téměř po měsíci pro něj nebyl snadný. „Samozřejmě jak kontakt s balonem, tak i fyzička byla trošku znát. Doma jsme sice trénovali, ale nebyl to běh a trénink s míčem, který je vždycky úplně o něčem jiném. Spíš to byla taková ‚udržovačka‘, abychom úplně nevyšli z formy a ty první tréninky zvládali. Chvilku to trvalo, ale myslím, že po tom týdnu jsme všichni zpátky v režimu před karanténou. Tréninky mají kvalitu a vypadá to dobře,“ uvedl jednašedesátinásobný reprezentant.

Labbadia, který je už čtvrtým koučem Herthy v tomto ročníku, na něj udělal dojem. Nejen tím, že se po jmenování vzdal velké části platu, dokud bundesliga opět nezačne. „Po tom týdnu je vidět, že trenér ví, co chce. Myslím, že pokud budeme plnit vše, co si přeje, tak s ním můžeme být úspěšní. Ukázal, že fotbal nedělá pro peníze, ale pro radost. Určitě tím zabodoval u spousty fanoušků,“ konstatoval Darida.

Zatím si netroufá odhadnout, kdy by se mohla znovu rozběhnout sezona. Věří ale, že nečekaná pauza aktuálně 13. celku tabulky pomůže. „I vedení nám řeklo, že máme teď jakoby letní přestávku, přichází nový trenér a je to pro nás nový impulz. Pokud bude všechno klapat, chtěli bychom rychle nasbírat pár bodů, abychom neměli nějaký problém s bojem o záchranu. Pak doufám, že nová sezona pro nás bude mnohem úspěšnější,“ prohlásil Darida.

Podle něj si Německo v boji s koronavirem vede dobře. „Tady to ze začátku brali trošku jinak, neříkám na lehkou váhu, ale ta opatření nebyla tak rychlá a do dneška ani tak přísná jako v Česku. Oni pořád mluvili o tom, že mají velmi dobré zdravotnictví, spoustu intenzivních lůžek s ventilátory a že budou zvládat nápor i mnoha set těžce nakažených lidí,“ přiblížil bývalý středopolař Freiburgu či Plzně.

„Myslím, že se ukazuje, že měli pravdu. Když se člověk podívá na tu smrtnost, tak Německo si vede velmi dobře. Péče o pacienty je tady výborná, proto asi na začátku nebylo třeba mít tak přísná opatření,“ dodal Darida.