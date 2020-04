Dohrát, či přerušit? V českém fotbale panují rozepře, většina klubů by ale sezonu chtěla dokončit

Praha Už přes tři týdny se nehraje nejvyšší česká fotbalová soutěž. Důvodem jsou omezení kvůli pandemii nového typu koronaviru. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí první ligu, ji pozastavila po 24. kole. Do konce základní části tak chybí šest kol, k tomu je třeba připočíst ještě nadstavbu, která se poprvé hrála loni.

A každým dnem roste na všech stranách nervozita. Uprostřed minulého týdne situaci vykreslovaly dva rozhovory.

1. dubna sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar pro MF DNES pronesl, že formát nadstavby je paskvil a že by bylo nejlepší soutěž ukončit nyní. Dlužno dodat, že sešívaní momentálně vedou tabulku o osm bodů před druhou Plzní, ovšem do jarního pokračování soutěže vstupovali s náskokem dvojnásobným. „Jestli český fotbal na něčem stojí, nejsou to bonusy z televizních a marketingových práv. Klíčové jsou pro nás peníze majitelů, dobrá práce managementů a zejména finance z evropských pohárů a přestupů. Tak to bylo, je a bude,“ zaznělo od bývalého elitního ligového kanonýra.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ve chvíli, kdy bylo jasno, že nejde o aprílový žertík, řekl Dušan Svoboda, šéf LFA pro iSport.cz, že Nezmarova slova o nadstavbě bere v tuto chvíli jako podraz. „Mrzí mě, že své názory musí prezentovat skrze média, ne osobně,“ vzkázal do Edenu. Je namístě připomenout, že onen Svoboda je stále i místopředseda představenstva Sparty a také předsedou Pražského fotbalového svazu.

Mnozí tak za vzájemnou mediální přestřelkou vidí mocenský boj. Zvláště když se zástupci Slavie naposledy nezúčastnili komunikace LFA o přerušení soutěže a když je Slavia momentálně v zákulisí proti Spartě, které pomáhá Plzeň. Její generální manažer Adolf Šádek totiž shodou okolností působí také jako místopředseda LFA, je tedy pravou Svobodovou rukou.

Jak se tedy situace má?

LN opakovaně vedení LFA kontaktovaly. „Momentálně nemohu více říct, řešíme důležité záležitosti,“ řekl v pátek tiskový mluvčí federace Štěpán Hanuš.

O pár hodin později vyšla zpráva Evropské fotbalové unie (UEFA), která členské země vyzvala k maximální snaze dohrát domácí soutěže. UEFA k tomu přidala varování, že příliš brzké rozhodnutí by mohlo vést až k tomu, že daná národní asociace ztratí svá místa v příštím ročníku evropských pohárů. Toto nyní hrozí Belgii, která první ligu ukončila ve čtvrtek. Zároveň ale až ve chvíli, kdy se na tomto shodly všechny tamní kluby.

Což ale není aktuální situace v Česku, přestože většina celků chce ligu dohrát. V anketě iDNES.cz se pro tuto variantu vyslovilo 11 ze 16 klubů. A platí to nejen o nejvyšší soutěži, ale i o druhé či třetí (ČFL a MSFL).

„S UEFA jsem v neustálém kontaktu. Vše řešíme, proto také ale vše trvá. UEFA si totiž mimo jiné vyhradila právo na určení postupového klíče do svých klubových soutěží v případě, že národní soutěž nebude moct být dohrána v původním formátu,“ řekl včera LN Tomáš Bárta, výkonný ředitel LFA.

V případě první ligy to znamená 30 kol + nadstavba.

„Jednoznačnou prioritou je pro nás dokončit sezonu. Kvůli fanouškům, hráčům i partnerům. Anulovat ročník budeme muset tehdy, kdy nám to bude umožněno. Pro dohrání potřebujeme plus minus šest týdnů, takže nejsme zatím stále v situaci, že bychom nemohli sezonu řádně dokončit,“ přidal Svoboda. Ten zároveň LN potvrdil, že zkraje týdne se rozhodne o nejbližším zasedání sedmičlenného Ligového výboru (spekuluje se o termínu 15. dubna), UEFA zároveň oznámila, že dovolí letošní ročníky dohrávat do 2. srpna.

Aktuálně tak má Česko k dispozici týdnů sedmnáct. Už dnes může napomoct i česká vláda, která bude navrhovat uvolnění některých omezení, mezi nimi i ta týkající se uzavření sportovišť a společných aktivit celkově.