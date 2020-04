‚Koronavirus má udržet lidi doma, aby zatím mohli testovat 5G‘. Boxer Khan věří konspiračním teoriím

Hvězdný boxer Amir Khan věří, že za současnou pandemií koronaviru stojí lidé. Podle něj se virus vypustil proto, aby mohly vlády testovat nově věže na 5G sítě.

Anglický boxer vydal na svém instagramu několik příspěvků, ve kterých rozšiřoval konspirační teorie. Prohlašoval například, že je pandemie koronaviru uměle vytvořená a souvisí s výstavbou 5G věží. Mimo jiné také uvedl, že je krize spojena s teorií, kterou vědci už odhalili.



Na první pohled rozrušený boxer na sociálních sítích také řekl, že je podle něj nemoc vytvořena vládou a má za cíl kontrolovat populaci.

K obavám z 5G věží přivedla Khana videa o mimozemských teoriích, což ho donutilo obávat se, že nové technologie mohou věci zhoršit. Sám pak nevěří, že by virus pocházel z Číny. „Nemyslím si to. To je lež, opravdu,“ tvrdí.

„Lidé říkají, že jedli netopýry a hady a vir se jim tak dostal do těla. Co to je? Tomu věříš? Já ne,“ kroutí hlavou boxer. „Koronavirus tohle, koronavirus tamto – pravděpodobně to nudí už i vás. Nemyslíte si, že to nemá nic společného s výstavbou 5G věží?“ ptal se fanoušků.

„Je to věc vyrobená člověkem a bylo to rozneseno z nějakého důvodu – zatímco testují 5G,“ prozradil výsledek svého přemýšlení. Také má další možnou teorii. „Mohlo by to být pro kontrolu populace, zbaví se spousty nás. Navíc když říkají, že to ohrožuje staré lidi.“

S jeho teoriemi však rázně nesouhlasí ministerský předseda Michael Gove: „To je nesmysl, nebezpečný nesmysl.“

Amir Khan je britský profesionální boxer a bývalý světový šampion v několika váhových kategoriích a nejmladší britský držitel olympijské medaile v boxu. Ještě v loňském roce byl jmenován devátým nejlepším boxerem velterové váhy. Ve své profesionální kariéře vybojoval 34 výher a pět porážek, jednadvacetkrát ukončil soupeře knokautem.