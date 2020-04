VIDEO: Ledecká v karanténě piluje tanec. ‚Někteří si stále myslí, že jsem pohybově nadaná’

VIDEO: Video Facebook Ester Ledecká 2. 4. 2020 20:50 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pořád se ještě najde spousta lidí, co si myslí, že jsem pohybově nadaná. Myslím, že timhle videem je vyvedu z omylu. Tak tady máte moji aprílovou jízdu. Trénovala jsem jsem to v karanténě celej tejden. Co jste natrenovali vy? Mimochodem zítra se těšte na další závodní jízdy. Snad vás tahle kulturní vložka pobaví.



Many people still think that I’m athletically talented. I think I can prove them wrong by this video. So here you go, my April fool’s ride. I trained this in quarantine for a week. And what have you been up to? By the way, you can look forward to another race videos tomorrow. I hope this will entertain you.



