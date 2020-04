Zběsilý úprk z Ruska a láska po Skypu. Mysleli si, že je vodka a sauna spasí, popsala volejbalistka

Liberec Byla s týmem Dynamo Moskva zrovna v Kazani, kde měl proběhnout semifinálový zápas, když se dozvěděla o přerušení ligy. Aby se z Ruska dostala domů, musela česká volejbalistka Helena Havelková stihnout poslední možné letadlo.

Lidovky.cz: Prý jste měla trochu hektický návrat do Čech...

Hektický byl hlavně v tom, že jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli se sezona bude dohrávat, nebo ne. Nakonec se o tom rozhodlo v pátek a já jsem na poslední chvíli musela shánět letenky domů. Všechny lety se ale začaly rušit, domů jsem odletěla posledním možným spojem v sobotu.

Lidovky.cz: Měla jste obavy, že byste tam mohla zůstat zaseklá?

Jo, to jsem měla. (směje se) Byli jsme zrovna v Kazani, když ligu oficiálně přerušili, takže jsme odlétali zpátky do Moskvy. Chtěla jsem si koupit letenku na neděli, ale už žádná nebyla a poslední volné byly v sobotu. Začala jsem strašně panikařit a shánět aspoň na tu sobotu.

Lidovky.cz: Vzal klub v pohodě, že jste takto narychlo odletěla?

Klub v pohodě moc nebyl, protože jsme po základní části skončili čtvrtí a oni to za každou cenu chtěli dohrávat. Pořád nám říkali, že to nic není, že ten virus není tak strašný. Když jsme pak s druhou cizinkou, Američankou, snažily dostat domů, povolili nám to jen s tím, že pokud by se liga dohrávala a hranice se otevřely, tak bychom se musely vrátit.

Lidovky.cz: Jak se na situaci vůbec dívají lidé v Rusku?

Dokud jsem tam byla já, všichni říkali: „Jó, v pohodě. Dáme si vodku, zalezeme si do sauny, to vypálíme.“ Dokonce tvrdili, že má Putin vakcínu, že není potřeba panikařit. Teď z domova sleduji, jak mají holky karanténu a dělají všechno jako my v Čechách. Jen s třítýdenním zpožděním.

Lidovky.cz: Jste ráda, že se sezona přerušila, nebo byste raději odehrála zápasy za zavřenými dveřmi?

„Nejdřív jsem si říkala, že bych to klidně za zavřenými dveřmi dohrála. Kdybychom to ale celé mohly odehrát v Moskvě, tak by mi to ani tolik nevadilo, jen kdyby se nemuselo tolik cestovat. Nebylo mi pak příjemné létat. Musela jsem na letiště plné lidí, pak někdo v týmu začal kašlat… Bylo to hodně náročné na psychiku a přišlo mi, že je to každým dnem horší a horší. V té době jsem si už říkala, že bych jela ráda domů.“

Lidovky.cz: Vy sama jste v pořádku?

Jsem. Po příletu jsem neměla povinnou karanténu, protože Rusko nebylo mezi ohroženými zeměmi, ale stejně jsem si ji dala pro jistotu sama. Už mám za sebou deset dní. Cítím se ale dobře.

Lidovky.cz: Prý vás odmítli testovat, je to pravda?

No odmítli… Snažila jsem se nechat otestovat, protože jsem se vracela domů, kde mám rodinu. Jenže pokud nemáte příznaky a nevracíte se z rizikových oblastí, tak vás nikdo neotestuje, takže jsem testovaná nebyla.

Lidovky.cz: Jak si doma na samotce krátíte dlouhé chvíle?

Najela jsem si na pravidelný režim. Dopoledne cvičím, objednala jsem si domů činky a vše možné, co šlo. Odpoledne pak, protože mám přítele Maďara, jsem si dala za úkol naučit se maďarsky. Večer pak hrajeme s rodinou karty. Můžu ale říct, že si to užívám, protože se mi po domovu už stýskalo a teď toho mohu využít.“

Lidovky.cz: Věříte, že se situace brzy zlepší a budete moci navštívit i zbytek rodiny?

Rodinu mám v Čechách, horší ale je, že napůl žiju v Maďarsku s přítelem. On je tedy tam u nás na baráku a já tady. Poslouchám teď rádio a všechna možná prohlášení a ta, že se hranice nemusí vůbec otevřít, pak s těžkým srdcem.

Lidovky.cz: V Maďarsku to mají momentálně nastavené jak?

„Mají to tam podobně jako u nás. Všechno je uzavřené, nikdo tam nesmí, pokud není Maďar. Jelikož nejsem ještě ani vdaná, tak tam teď v podstatě nesmím. Radši si nechci ani představit, že bych tam nemohla celé léto. Je to hodně nepříjemný pocit, hlavně pro mou generaci, která je zvyklá, že může jet kamkoliv po světě a teď nesmí nikam. Je to takové zvláštní.“

Lidovky.cz: Takže teď udržujete vztah po Skypu?

Asi tak nějak. On hrál v Petrohradu, já v Moskvě. Od Nového roku jsme se viděli tak dvakrát. Těšili jsme se na konec sezony, chyběly nám pouhé tři zápasy, od dubna jsme už měli mít volno. Teď se vidíme jen na internetu. Aspoň že jsou ty technologie, ale ani ty nenahradí osobní kontakt.

Lidovky.cz: Vám teď navíc v Rusku skončila smlouva, máte už dohodnutou někde novou?

„Abych pravdu řekla, vůbec teď nevím, jak to příští sezonu bude. To neví nikdo. Pokud se řekne, že budou hranice zavřené třeba do konce roku, tak pro nás sportovce, kteří hrají v zahraničí, to bude dost náročné. Na podepisování nových smluv je teď vážné těžké období.“

LN Bude se to snažit vyřešit váš agent, počítám…

„Ano, mám agenta, který se o to stará a budu to na něm nechávat. Jak ale říkám, vůbec nikdo netuší, co bude. Posunula se olympiáda, reprezentace neví, co bude. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“

LN Byla by jednou z variant i ta, že byste třeba zůstala v nějakém českém klubu?

„Tak mezi variantami jsem to neměla, ale pokud zůstanou hranice zavřené, sport se rozjede a bude se moct hrát pouze na domácí půdě, tak buď budu trénovat beach volejbal nebo budu hrát v Čechách. (směje se) Nevím, všechno je dneska možné.“