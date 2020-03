Nudí se, dřou i vymýšlejí inovace. Jak tráví sportovci dlouhé chvíle v karanténě?

Praha Nemohou závodit, trénovat, někteří z nich ani ven. Obavy z šíření nákazy Covid-19 postihly i české sportovce, kteří jsou rozeseti po celém světě. Jak tráví své nucené a neplánované volno?

Jedním z těch, kdo musel podstoupit povinnou čtrnáctidenní karanténu, byl i český cyklista Roman Kreuziger, jenž po návratu ze zkráceného etapového závodu Paříž–Nice musel zůstat doma.



Svůj denní režim pak sdílel na vlastním Instagramu. A rozhodně nezahálel. Hrátky s dcerami střídal s pilným tréninkem na speciálně upraveném rotopedu, a aby se nenudil, simuloval si trasy pomocí tabletu. „Před snídaní jsem se projel Londýnem,“ vtipkoval.

Zavřený doma zůstal povinně také Patrik Auda, basketbalový reprezentant hrající ve francouzském Boulazacu. Ten první týden pauzy uvítal, aspoň si prý pořádně odpočinul.

„Druhý týden už to ale začala být nuda,“ prozradil v rozhovoru pro stránky českého basketbalového svazu. „Doma v Boulazacu jsem neměl ani nic na cvičení. Naštěstí jsem teď v Brně v bytě pronajatém od kamaráda, kde hned vedle je domácí tělocvična s posilovacími stroji a já tam bývám úplně sám,“ řekl.

Bauer opět bez rodiny. Přestože je doma

V karanténě je lyžařská legenda Lukáš Bauer, který přišel o závod v Norsku, kam se těšil. Místo toho musí sedět doma. Neodpočívá ale, práce má nad hlavu.

„Dá se říct, že celý den trávím v jedné místnosti – své pracovně, odděleně od zbytku rodiny. To je taky paradox – když už jsem přiletěl po sezoně plné cestování domů, nemůžu s nimi ani být. Taková je ale situace a nedá se nic dělat, ani se zrušením závodů. Důležitější jsou teď jiné věci,“ podotkl pro iDNES.cz.

Všemožnými domácími vychytávkami se snaží zabavit česká beachvolejbalistka Barbora Hermannová. Ta na Instagram vložila video ze své domácí přípravy, na kterém si pinká volejbalovým míčem na balkoně o zeď. Její způsob tréninku zaujal i špičkové volejbalové kluby, díky čemuž se z ní rázem stala celebrita. „Zdraví je přednější, o tom žádná,“ okomentovala pak odložení olympijských her v Tokiu.

Část sportovců však uvázla v zahraničí, kde čekají, zda se jejich ligy ještě rozjedou, či nikoliv. Jedním z nich je i fotbalista Zdeněk Ondrášek, který hraje za Dallas. I ten si nyní musí hledat jiné vyžití.

„Nikdo nemůžeme trénovat s týmem ani nemůžeme využít hřiště na stadionu, takže to není jednoduché. Cvičím doma skoro každý den, hraju si se psem, což je taky dobrý trénink, chodím běhat. Člověk se hýbe furt, ale samozřejmě to v porovnání s normálním tréninkem je špatné. Člověku to chybí, ale udržovat se musí, aby neztloustl,“ řekl pro ČTK.

Kaberle rozváží jídlo v rodinné restauraci

Ne všichni sportovci však doma odpočívají či vymýšlí možnosti, jak se udržet ve formě. Například Tomáš Kaberle, který žije v kanadském Ontariu, se místo toho rozhodl pomoci manželce.

V rodinné restauraci tak rozváží jídlo. „Zákazníci se chichotají, dělají fotky nebo se zvědavě dívají a říkají, že mě odněkud znají,“ smál se na stanici CBC a dodal: „Baví mě to. Pokud mohu v tomto čase vyvolat na jejich tváři úsměv, udělám cokoliv.“

Někteří sice nařízenou karanténu nemají a nemusí trčet doma, přesto se snaží být zodpovědní a zbytečnému lidskému kontaktu se vyhýbat. „Tréninkový plán si plním běháním po lese nebo odlehlých stezkách mimo město,“ popsal na klubovém webu stoper Olomouce Václav Jemelka.

Podobný režim si naordinoval i hokejista Litvínova Michal Moravčík. „Sám chodím jen na delší procházky se psem, abych měl aspoň nějaký pohyb. Člověk moc možností nemá, jak se nějak vybít. Je to hodně omezené a je to znát. Už mi z toho doma trošku hrabe,“ přiznal.



Naopak hokejový brankář Dominik Hrachovina, který chytá ve Finsku, vynucenou pauzu uvítal. Byl si prý jednou zabruslit na kolečkových bruslích, jinak především odpočívá a šetří síly na další náročné ročníky.