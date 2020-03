Nebuďte hloupí a chraňte sebe i ostatní, vyzývá boxer, kterého připravil koronavirus o zdravého otce

LONDÝN Neúspěšný vyzývatel o titul mistra světa v polotěžké váze Anthony Yarde oznámil v neděli nad ránem na Instagramu smutnou zprávu: jeho otec zemřel na nový koronavirus SARS-CoV-2.

Před půl rokem prohrál dosud svůj největší životní boxerský duel. V ruském Čeljabinsku v parádní bitvě nestačil na tehdejšího šampiona WBO v polotěžké váze, domácího Sergeje Kovaljova.

Nyní ale zaznamenal osmadvacetiletý britský talent daleko těžší ztrátu. Navíc nečekanou. Jeho otec zemřel poté, co se nakazil novým koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění Covid-19.

„Jsem zničen, ale třeba toto pomůže lidem, aby pochopili situaci, a zůstali doma. Můj otec včera zemřel na tento virus, přestože neměl žádné vážné zdravotní problémy,“ svěřil se v neděli nad ránem Yarde na svém Instagramu.



„Nejsem doktor, ale pokud zůstanete doma, je méně pravděpodobné, že koronavirus chytíte, nebo jej budete případně šířit dál. Vážně to nestojí za to riziko. Čím více lidí bude venku a nebude se chránit, tím déle tato situace bude trvat, tím více se to bude šířit,“ pokračoval bijec, který v dětství začínal s ragby a byl i vynikajícím sprinterem.

Ve dvaceti letech se ale vydal na dráhu boxera, kterou mu musela nejdříve posvětit maminka, Yardeho rodiče se totiž rozvedli, když byl malý, ale osvalený rodák z Hackney malým klukem. Spolu s maminkou vyrůstal ve společnosti dvou sester.

Se svým otcem ale pouta úplně nezpřetrhal, byť často označoval za svého druhého tátu trenéra Tundeho Ajayiho, který jej vede celou amatérskou i profesionální kariéru (a netradičně, Yarde téměř nespáruje, například).

„Frank Warren a celá stáj Queensberry Promotions (stojí za Yardeho kariérou) by ráda vyjádřila upřímnou soustrast Anthonymu Yardemu a celé jeho rodině kvůli náhlému úmrtí otce. Koronavirus je velkým problémem, který se dotýká nás všech. Doufáme, že lidé vyslyší jeho upřímnou prosbu a budou brát vážně vlastní bezpečí tak, abychom minimalizovali utrpení druhých,“ zní v oficiálním prohlášení Yardeho stáje po jeho oznámení na Instagramu.

Anthonymu Yardemu změnil nejdříve koronavirus plány a nyní ho připravil také o otce.

Ten by se měl společně s dalšími hvězdami této formace představit na galavečeru 11. července (přeplánovaný z 11. dubna), jeho soupeřem je neporažený krajan a vrstevník Lyndon Arthur. Zda nakonec na akci dojde a zda se na ní Yarde představí, je zatím nejasné.



Dle sobotních údajů přesáhl počet nakažených novým koronavirem ve Velké Británii 17 tisíc osob, přes 1000 lidí už onemocnění Covid-19 podlehlo.