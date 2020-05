VIDEO: Noční můra pro Furyho, Joshuu i Wildera. Mike Tyson ukázal v 53 letech formu jako hrom

PRAHA Dámy a pánové, třiapadesátiletý Mike Tyson to s comebackem myslí vážně. A pokud jeho šestivteřinové video z domácí tělocvičny viděly současné hvězdy těžké váhy, nebudou mít asi lehké spaní. Stejně jako jejich promotéři a manažeři. Ti ale z jiného důvodu, protože budou žhavit dráty.

Je to pár dní, co legendární Mike Tyson uvedl v jednom podcastu, že začal s boxerským tréninkem. „Mám za sebou první tréninkový den. Na 30 minut jsem navlékl rukavice a zatrénoval si. Musím se dostat do lepší kondice, protože teď mě všechno fakt bolí,“ svěřil se nejmladší šampion těžké váhy historie.

Video a důkaz chybělo, a tak se spekulovalo, naposledy například další legenda rohovnického sportu George Foreman pronesl, že Tyson už udělal pro box dost, že je zaslouženě v Síni slávy a neměl by se pokoušet o comeback.

Pár hodin poté ale zveřejnil Tyson na svých sociálních sítích ono šestivteřinové video, které okamžitě rozbouřilo relativně klidné vody. Komentář přidali zástupci snad celého sportovního světa, od bojových sportů až třeba po tenis (Bethanie Matteková-Sandsová).



Bývalému boxerskému králi se pak poklonil například i Dwayne „The Rock“ Johnson, video sdíleli boxeři celého světa v čele s Dereckem Chisorou či Badou Jackem.



Tyson videem každopádně chtěl primárně podpořit nový film dvojice Willa Smitha a Martina Lawrence – „Bad Boys for Life“.

„Jsem Mizera navždy. Podívejte se na kousek těchto dvou na DVD či Blu-ray,“ zní popisek k videu s hashtagem „stále jsem nejstrašnější muž planety“. Najde se z elity těžké váhy někdo, kdo s ním bude polemizovat? Tímto titulem, který do světa tvrdých pěstí přinesl ve druhé polovině 80. let právě Tyson, se v nedávné minulosti označovali Francis Ngannou, hvězda těžké váhy UFC, a Deontay Wilder, dnes již ex-šampion WBC v těžké váze.



Ten si mimo jiné i několikrát do Tysona rýpl a oba si vyměnili pár „milostných“ mediálních vzkazů. A byť Tyson na konci června oslaví 54. narozeniny a sám se chce vrátit jen kvůli několikakolovým exhibicím, člověk nikdy neví. Stačí, aby se této vize chytil některý z chytrých a bohatých promotérů, zamával dolarovými bankovkami, a generační super-šlágr může být realitou…