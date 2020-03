Box vs. MOV. ‚Na hygienu se v Londýně kašlalo, na ochranu také,‘ zlobí se bojovníci

PRAHA/BRATISLAVA Trvalo to, ale přišlo to. Dva turečtí boxeři a jeden jejich trenér byli při návratu do vlasti pozitivní na Covid-19, který momentálně děsí celý svět. Odkud, že přiletěli? Na začátku minulého týdne z Londýna, kde naprosto nepochopitelně probíhala tři dny olympijská boxerská kvalifikace do Tokia. „Absolutně nic tu s ohledem na pandemii koronaviru neřešili,“ přiznal pro LN šéftrenér slovenské reprezentace Pavol Hlavačka.

Když loni ztratila zkorumpovaná Mezinárodní boxerská asociace (AIBA) olympijský status a dohled nad kvalifikací směr Tokio 2020 převzala speciální skupina Mezinárodního olympijského výboru (MOV), setkalo se to povětšinou s pozitivními ohlasy.

Stejně tak mnozí tleskali, když MOV rozhodl, že do olympiády 2020 – a to včetně kvalifikací – nebude zainteresován žádný z rozhodčích z posledních Her 2016, které skandál uvnitř amatérského boxu definitivně odstartovaly.

Jenže až nepochopitelná snaha začít londýnskou část evropské kvalifikace (14. března) nyní MOV způsobuje solidní bolehlav. A není to po úderech. Vždyť už cesta na britské ostrovy (o tři dny dříve) byla pro většinu z 50 reprezentací a přes 310 boxerů (plus trenéři a doprovod) více než složitá s ohledem na skutečnost, že se na většině kontinentu postupně kvůli pandemii koronaviru uzavíraly hranice.



Na olympijské kvalifikaci boxerů se nakazili tři Turci Na nedávné olympijské kvalifikaci boxerů v Londýně, která se jako jedna z mála sportovních událostí v době pandemie koronaviru konala, se nakazili tři účastníci turecké výpravy. Předseda tureckého svazu Eyüp Gözgec řekl listu The Guardian, že měli pozitivní test dva boxeři a trenér. Obvinil proto Mezinárodní olympijský výbor (MOV) z nezodpovědného jednání, protože soutěž nezrušil. Olympijské kvalifikace se zúčastnilo i šest českých reprezentantů a sami byli překvapeni, že se turnaj koná. Nakonec bylo dění v Copper Box Areně ukončeno po třech dnech. Dva dny se boxovalo s účastí diváků, až pak došlo na první bezpečnostní opatření. V Londýně o účast na hrách v Tokiu, které byly v úterý odloženy na příští rok, usilovalo na 400 boxerů z téměř 50 zemí. "Zatímco svět přijímal extrémní opatření k řešení koronaviru, pracovní skupina MOV a britská vláda umožnily zahájení turnaje, i když mnozí z nás měli obavy a téměř každý jiný sport se zastavil," řekl Gözgec. "Všichni tři s pozitivním testem jsou naštěstí v dobrém stavu," doplnil. Gözgec zkritizoval pracovní skupinu MOV i britskou vládu, protože byly za konání turnaje zodpovědné. Boxerská organizace AIBA je totiž v suspendaci, poté co dlouhodobě čelila kritice za špatné hospodaření, personální záležitosti, systém rozhodčích a nedostatky v antidopingovém programu. MOV ale v prohlášení vinu za pozitivní případy odmítl. "Není možné znát zdroj infekce. Řada účastníků se připravovala na kempech v Itálii, Británii nebo ve svých domovských zemích před začátkem kvalifikace 14. března. A teprve nedávno se vrátili domů," uvedli představitelé olympijského výboru. Navíc se MOV odkázal na britské úřady. "V té době ještě nevydaly žádná omezení či doporučení a probíhaly i jiné sportovní akce. Až když byla tato opatření zavedena, box skončil," dodal se vzkazem, že nemocným Turkům přeje brzké uzdravení. V Londýně Českou republiku zastupovali Kevin Godla, Pavel Polakovič, Miloš Bartl, Karel Hořejšek, Lenka Bernardová a Martina Schmoranzová. Všichni jsou nyní v domácí karanténě.



Ostatně, následující rozhovor s trenérem slovenské reprezentace Pavolem Hlavačkou, který do Londýna cestoval s prezidentem svazu Tomášem Kovacsem, trenérem Peterem Triebeľem a šesticí Viliam Tankó, Michal Takács, Andrej Csemez, Matúš Strnisko, Dávid Michálek a Jessica Triebeľová, budiž důkazem.

Jak vám pořadatelé zdůvodnili start turnaje?

Nijak, prostě se začalo, jako by se vůbec nic nedělo. Jen nám na technickém mítinku před startem řekli, že pokud by měl někdo příznaky, ať to nahlásí. A že se bude lékařům na ranní prohlídce měřit teplota.

Ano, každý den bývá vážení a zdravotní prohlídky. Takže alespoň tam měřili teplotu? A ptali se i na ty příznaky?

Měřili, ale na lékařskou prohlídku chodí vždy jen ti, co ten den boxují, což je malé procento všech účastníků.

A co se týče pohybu po Londýně, byli jste nějak omezováni?

Vůbec, hotel sousedil s obrovským obchodním centrem. Přišlo nám, jako by to v Anglii vůbec neřešili, roušku tam nenosil vlastně skoro nikdo.

Jak to bylo s hygienou v Copper Box Arena, co šatny? Bylo poznat, že se něco jako pandemie nějakého virového onemocnění koná (ta byla vyhlášena Světovou zdravotnickou organizací 11. března, tedy v den příletu reprezentací do Londýna)?



To nás šokovalo asi nejvíce, protože absolutně žádná opatření se na místě nekonala. Jen jsme měli na hale a v jídelně k dispozici dezinfekční gely, ale ty po třech dnech pobytu došly. Celkově je u boxu těžké se nějak více pak chránit, před zápasy na rozcvičení (probíhají hromadně v jedné hale, podobně jako třeba u atletů na mítincích) si dát roušku boxer nemůže. A zrovna to jsou místa s velkou koncentrací lidí na malém prostoru.

Když se kvalifikace zrušila, změnilo se vůbec chování organizátorů?

Nemohu mluvit za ostatní týmy, my jsme v tom našem ale pohodu rozhodně neměli, protože zprávy z domova i ze světa nebyly příznivé, naopak byly den ode dne horší. My tak nějak čekali, že se to neodboxuje. Organizátoři se chovali pořád stejně, my museli ale primárně řešit logistiku návratu domů (o tomto víkendu se zavíraly hranice jak v Česku, tak na Slovensku, respektive tam už zavřeny byly).

Co následovalo po návratu? Povinná karanténa?



Přiletěli jsme doslova v hodině dvanácté, protože letiště v Bratislavě už bylo zavřené a Vídeň, přes kterou jsme se nakonec vraceli, zavírali druhý den. Všichni jsme zamířili do povinné dvoutýdenní karantény a to tak, že jsme mimo kontakt se svými nejbližšími. Čeká nás ještě týden.

Je to pro vás hodně náročné, s ohledem na rodinu, kterou máš (manželka a dvě děti)?

Řešíme teď testy, abychom jimi prošli, než se vrátíme k rodinám. Nechceme je ohrozit, byť zatím žádné příznaky nemáme. Řeší to Kid Kovacz, vypadá to nadějně. Je to složité, samozřejmě. Ale především pro ženu, která má doma na krku dva naše mladé. A stejně tak pro Tomiho ženu a pro něj, protože jsou v očekávání dalšího potomka.