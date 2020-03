Hledání termínu tokijských Her začalo. Každý sport má své zájmy, rozhodnuto má být do tří týdnů

Tokio První jednání pracovní skupiny Mezinárodního olympijského výboru s představiteli 33 sportovních federací o novém termínu olympijských her v Tokiu nepřineslo žádný konkrétní výsledek. Podle vyjádření prezidenta mezinárodní federace stolního tenisu Thomase Weikerta pro agenturu SID by se funkcionáři měli na novém datu odložených her shodnout do tří týdnů.

Jednání prostřednictvím telekonference se zabývalo i podmínkami kvalifikace. Sportovci, kteří už si postup do Tokia vybojovali, by měli mít místo jisté i příští rok. Podle zdrojů agentury AFP se na tom zástupci MOV a sportovních svazů shodli. Z plánovaných 11.000 míst bylo před odložením her zaplněno 57 procent.

Při hledání nového termínu olympijských her se musejí zohlednit často protichůdné preference sportovních federací. Silné slovo budou mít majitelé televizních práv, od nichž má MOV většinu příjmů. OH byly z letošního léta kvůli pandemii koronaviru přeloženy na rok 2021.



Zatímco Weikert po první schůzce naznačil možný horizont řešení, zástupce organizačního výboru Hidemasa Nakamura byl mnohem pesimističtější. „Zatím nemáme ani plán, jak se pohnout z místa,“ citovala ho agentura DPA.

Předseda MOV Thomas Bach ve středu prohlásil, že hry by nemusely být v létě, ale už v jarních měsících. V dubnu nebo květnu by v Japonsku nebylo takové vedro jako na přelomu července a srpna, kdy měla být olympiáda letos.

Jarní termín by mohl vyhovovat atletice a plavání, které mají na léto 2021 naplánované své světové šampionáty, ale byl by komplikovaný pro míčové sporty. Ve fotbale, basketbale, házené nebo volejbale teprve v květnu obvykle vrcholí dlouhodobé soutěže. Pro stolní tenis by byl ideální duben. „Nebo i dříve,“ poznamenal Weikert.

Na letní termín by mohla tlačit také americká televizní společnost NBC, protože na jaře by olympiáda kolidovala se zámořskými profesionálními soutěžemi. Mimo jiné s basketbalovou NBA, jejíž hráči by na jaře měli velké problémy s případným uvolněním na olympijský turnaj.



Po olympijských hrách musí následovat ještě paralympiáda, která měla letos začít 25. srpna, tedy šestnáct dní po skončení OH. Naplánovaná byla na třináct dní. V případě pozdějšího jarního termínu OH by se paralympiáda kryla s fotbalovým mistrovstvím Evropy, které začne 11. června.

Je otázka, zda budou sportovci příští rok bydlet v olympijské vesnici. Ta se měla totiž letos v září změnit na byty, které už jsou prodané nebo pronajaté. Dočasně byla postavena rovněž některá sportoviště, která teď budou muset stát o rok déle. Stálé sportovní haly jsou na nějaké termíny v roce 2021 pronajaté.