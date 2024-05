ONLINE: Švýcarsko - Česko 1:1. Tuhý boj srovnal Stránský, následuje prodloužení

Duel s Norskem (5:2) lámali ve druhé polovině, proti Rakousku jim tři body zachránil až gól na 6:5 padesát sekund před koncem základní hrací doby.

ONLINE: Švýcarsko vs. Česko Třetí vystoupení národního týmu na domácím mistrovství světa sledujeme podrobně.

Švýcaři se zatím v Praze herně překvapivě hledají, před soubojem s hostitelem šampionátu si ani moc neodpočinuli, poněvadž fyzicky i psychicky náročnou bitvu s Rakušany dohráli před necelými dvaadvaceti hodinami.

„Musíme si na ně ale dávat pozor, je to pořád stejné, tady na mistrovství si snazšího soupeře nevyberete,“ varoval po dopoledním rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.

Sestava ČR Dostál (Mrázek) – Gudas, Krejčík, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, D. Špaček – Červenka, Sedlák, O. Kaše – Palát, Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, M. Stránský – Flek, Kondelík, O. Beránek.

Pravdou je, že ač svěřenci Radima Rulíka hrají lépe, proti Norsku (6:3) se také nadřeli, když jej v sobotu zbytečnými chybami pustili do dvoubrankového náskoku. Pořád je tedy co zlepšovat.

Nastoupí i s Kubalíkem, jenž v sestavě figuruje jako obvykle na pravém křídle druhé formace. V brance Petra Mrázka střídá Lukáš Dostál, který zkusí navázat na úvod mistrovství, kdy předvedl bezchybný výkon proti Finsku (1:0N).

Reprezentanty alpské země čeká první prověrka, v níž nejsou favority. Zrovna Čechům dělají na velkých turnajích ohromné problémy. Porazili je na posledních dvou světových šampionátech, v roce 2022 je vyřadili z olympijských her v Pekingu.

Roman Josi se raduje z gólu s Romainem Loeffelem.

Opírají se třeba o zámořské posily. V sestavě mají obránce Romana Josiho (Nashville) s Jonasem Siegenthalerem (New Jersey), útočníky Philippa Kurasheva (Chicago), Nina Niederreitera (Winnipeg) a Nica Hischiera (New Jersey) doplnil také Kevin Fiala z Los Angeles, který poprvé nastoupí právě do pondělního duelu.

„Samozřejmě ho monitorujeme, ale chceme se soustředit na nás a naši hru,“ opakuje s oblibou Kalous.

Co Švýcarům funguje, to jsou přesilové hry. Na turnaji jich proměnili už šest, proti Rakušanům se v nich dvakrát trefili zmiňovaní Josi s Hischierem.

„Potřebujeme hrát bez faulů, disciplína je jedna z hlavních věcí, abychom soupeři nenabídli šance. Případně musíme pokračovat v dobré hře v oslabení,“ nabádá Kalous, jehož tým naopak na proměněnou početní převahu čeká.

Večerní duel zároveň představuje střetnutí čtvrtého a druhého nejstaršího výběru mistrovství. Švýcaři s věkovým průměrem 29,95 let na šampionáty vozí jen částečně obměněné týmy, domácí vsadili na zkušenost a jsou přibližně o půl roku mladší.