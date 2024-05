ONLINE: Česko - Dánsko 7:4. Zběsilá pasáž, Palátův gól potvrzuje video

Češi sice svádí souboj s papírově slabším celkem, nicméně Dány zrovna v lásce nemají. Vždyť z posledních čtyř vzájemných setkání zvládli úspěšně jen jedno.

S houževnatým soupeřem prohráli naposledy před dvěma lety na olympijském turnaji v Pekingu 1:2, padli také na šampionátu v roce 2016 (1:2N) i o dva roky dříve v Minsku (3:4N).

Radovali se jen před třemi lety na mistrovství v Rize, kdy nájezdy pro změnu zvládli (2:1N).

Sestava Česka proti Dánsku Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas, Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Červenka, Sedlák, Kaše – Palát, Tomášek, Kubalík – Voženílek, Kämpf, Stránský – Beránek, Kondelík, Flek.

„Na každého se poctivě připravíme. I když se vyhraje, chceme si ukázat, co můžeme příště zlepšit,“ líčil po střetnutí se Švýcarskem útočník Jakub Flek.

Hráči si moc dobře uvědomují, že je nečeká jednoduchý mač. A to i přesto, že Dánové ztratili klíčový duel s rovným rivalem z Norska 0:2 a příliš nevzdorovali ani Kanadě (1:5).

Na kontě zatím mají jediné vítězství, když v úvodním utkání přehráli poměrně jednoznačně 5:1 Rakousko. Pokud Dánové chtějí aspirovat na postup do čtvrtfinále, potřebovali by svěřence Radima Rulíka dnes porazit. V případě tříbodové výhry by se na Česko dotáhli.

Národní tým ovšem podobné drama rozhodně připustit rozhodně nechce. Podobně jako Nory v sobotu se pokusí zasypat góly i dalšího severského soka, čímž by dal zapomenout na poslední a zároveň jedinou dosavadní prohru na turnaji se Švýcarskem.

Pokud by reprezentanti vyhráli třetí zápas ze čtyř, vytvořili by si slušný polštář na páté Norsko a místo potenciálního strachu o turnajový kolaps by mohli začít spíše řešit co nejlepší postavení ve skupině.

Nicméně ostravská skupina se po výhře Slovenska nad Spojenými státy začíná pekelně zamotávat, jakékoliv bilancování o případném soupeři by nedávalo smysl.

Nyní ale Češi řeší jen zápas s Dánskem. Sledovat ho můžete online.