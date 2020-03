Šachové masopustní veselí skončilo, Turnaj kandidátů přerušen. A dostanou se velmistři domů?

Organizátoři v ruském Jekatěrinburgu tak časně ráno probudili šachové velmistry s pokynem, aby se rychle sbalili, jelikož se jim FIDE pokouší zajistit charterový let do Amsterodamu, aby nezůstali uvězněni v Rusku.

Z osmi účastníků turnaje kandidátů bylo pět velmistrů ze zahraničí – dva z Číny a po jednom z USA, Francie a Nizozemska. Každého navíc doprovázel několikahlavý tým.



Otázkou však zůstává, jak se následně podaří šachistům dostat z Nizozemska až domů. Fabiano Caruana (USA) včera ráno tweetoval: „Turnaj kandidátů je prozatím ukončen. Nejtěžší část zůstává přede mnou: dostat se domů.“

Floriano Caruno ve čtvrtek večer na Twitteru označil cestování za frašku, charter do Amsterdamu měl zpoždění:

Charter flight delayed to 4:50am. Not entirely sure we'll be let out of the country. Complete farce.

A obavy má i Číňan Wang Chao: „Během celého turnaje jsem se nemohl pořádně soustředit, protože jsem se obával, jak se budu dostávat domů. Nyní, pokud se mi vůbec podaří dostat se do Číny, budu na dva týdny někde zavřen v karanténě, je nemožné, abych ji strávil ve svém bytě.“



Turnaj kandidátů byl přerušen přesně ve své polovině. Po odehrání sedmi ze čtrnácti kol jsou v čele tabulky Maxime Vachier-Lagrave a Jan Něpomňaščij se 4,5 bodu. Za nimi je s odstupem celého bodu čtveřice Fabiano Caruana, Anish Giri, Alexander Griščuk a Wang Chao.

Poslední dvě příčky s odstupem dalšího celého bodu sdílejí Ding Liren a Kirill Alexejenko.

Podle rozhodnutí FIDE se turnaj kandidátů bude dohrávat – pravděpodobně opět v Jekatěrinburgu –, až se svět opět vrátí do normálních kolejí. Kdy, to je nyní pochopitelně ve hvězdách, každopádně už na prosinec je naplánován zápas o titul mistra světa mezi norským šampionem Magnusem Carlsenem a vítězem tohoto turnaje. Duel by měl být součástí světové výstavy Expo 2020 v Dubaji a jeho účastníci potřebují před jeho začátkem dostatečně dlouhou dobu na přípravu.

Rozhodnutí o zastavení turnaje kandidátů byl prezident FIDE Arkadij Dvorkovič nucen udělat v den svých 48. narozenin. Kromě nepovedeného dárku bude nyní muset čelit tvrdé kritice. Dle většiny totiž neměl turnaj ani začít. A těžko domýšlet, pokud se někdo z velmistrů v Rusku koronavirem nakazil...

Jako první se proti federaci postavil ázerbájdžánský velmistr Tejmur Radžabov, který na začátku března vyzval FIDE k odložení startu celého klání. Když to FIDE odmítla, Radžabov z turnaje odstoupil. Na jeho místo byl povolán coby náhradník Francouz Vachier-Lagrave, který je aktuálně na děleném prvním místě.



Druhým, kdo se ze stejného důvodu odmítl účastnit, byl bývalý mistr světa Vladimir Kramnik, který měl turnaj komentovat.

V průběhu turnaje se velmi hlasitě ozval jeho účastník Alexander Griščuk, později se přidal i již zmíněný Wang Chao.



It is a great pity that we have had to postpone that joyous #chess festival, known as the OIympiad, until next year. I have played in every single one from 1984 until 2016. That said, it was probably one of the easiest decisions that #FIDE has had to make.