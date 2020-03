Posun her je tvrdá rána. Japonsku i velké části ekonomik západního světa může způsobit problémy

Praha Mezinárodní olympijský výbor se v tomto týdnu rozhodl poprvé v novodobé historii odložit olympijské hry. Neustávající pandemie koronaviru, která sužuje celý svět, je zkrátka příliš velkou překážkou. A s tím související tlak národních olympijských výborů i sportovců logicky vedl k odkladu olympiády na příští rok.

Japonsko však již investovalo do sportovního svátku podle oficiálních čísel téměř 1,5 bilionu jenů (330 miliard korun), z nichž například hned šest miliard padlo na nový národní stadion v Tokiu. Posun termínu a s tím související organizačně-logistické položky mohou podle ekonomů rozpočet navýšit až o třetinu.



„V tuto chvíli se nedá odhadnout, jak velký dopad to pro ekonomiku bude mít. Následky však budou nedozírné,“ řekl pro New York Times analytik Michael Hewson. „Dá se totiž očekávat, že ani posun o rok tolik nepomůže, když se po koronavirové krizi zřejmě bude nějakou dobu méně cestovat ať už kvůli bezpečnosti lidí, tak i v důsledku šetření podnikatelů.“

Podle dlouhodobých statistik navíc do Japonska cestuje zdaleka nejvíc lidí z Číny, kde epidemie propukla a mohou zde ještě nějakou dobu trvat zákazy vycestování. Server Newsweek uvedl, že za loňský rok to bylo plných 87 procent.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Japonská ekonomika byla v mírném úpadku už před současnou krizí, plánovaný úpadek o dvě desetiny procenta za rok 2020 bude nyní prý minimálně pětinásobný. „Už teď je prakticky jasné, že odsunutí her stáhne ekonomiku v Japonsku i ve většině světa o velký kousek níž,“ dodává Hewson.



Organizátory navíc nyní čekají komplikovaná vyjednávání ohledně mediálních a sponzorských kontraktů, které už byly dávno uzavřené. „Mezinárodní olympijský výbor teď musí pěkně bolet hlava z představy všech projednávání ohledně televizních práv a dalších mediálních smluv. Plány se vždy dělají minimálně na čtyři roky dopředu a společnosti už mohou mít na rok 2021 zainvestováno do jiných akcí,“ stojí ve zprávě analytické společnosti Fitch Solutions, kterou zveřejnila stanice BBC.

Přetahovaná o pozornost

Téměř tři čtvrtiny příjmů Mezinárodního olympijského výboru (ty činí v současném čtyřletém cyklu 5,7 miliardy dolarů) tvoří finance z prodeje televizních práv a z toho polovinou přispívá americká NBC. Ta v roce 2011 zainvestovala téměř 4,5 miliardy dolarů do práv za následující čtyři olympiády (dvě letní a dvě zimní), aby o tři roky později dodala dalších skoro osm miliard za šest olympiád. Ještě před oficiálním oznámením MOV se nechal slyšet Brian Roberts, šéf společnosti Comcast, která NBC vlastní, že případný odsun olympiády bude stát celý konglomerát příjem z reklam, jenž činil před čtyřmi lety na hrách v Riu čtvrt miliardy dolarů.

„Jsme nějak pojištěni, ale zatím není jasné, jestli se na to pojistka bude vztahovat. Člověk musí vždycky předpokládat, že se něco nepovede, ale tohle je opravdu extrémní situace, kterou nikdo nečekal, a může zasáhnout i velké firmy. Tento rok budeme určitě v minusu,“ dodal Roberts.

Ovlivněny nebudou jen nadnárodní korporace, potíže potkají také mnoho sportovců. Spousta z nich v menších sportech přizpůsobuje svou přípravu práci či studiu a nejen, že se nepodívají na olympiádu a nezískají potenciální sponzorské smlouvy, nemohou však často ani pokračovat ve svém běžném zaměstnání.

„Nejenom že nám chybí závody, na kterých můžou sportovci vyhrávat prize money a vydělávat si na trénink. Tři mí svěřenci chodí na Harvard a studium si na rok přerušili kvůli tréninku na olympiádu. Teď jsou ve velkých problémech, protože školné, i když snížené, musí platit nadále a nemají si, jak vydělat,“ povzdechl si Yury Gelman, trenér americké šermířské reprezentace.

Výrazný dopad může situace mít rovněž na další sportovní akce v daném roce, které přijdou kvůli olympiádě o diváky, a tím pádem o příjmy, což potvrzuje i další analytik Sean Maguire.

„Pořád je to olympiáda a všichni se na ni budou chtít dívat, třebaže bude o rok později. A možná i o to víc. Ohrozí to však ostatní sporty a jejich šampionáty, které měly být v roce 2021 největší akcí v daném sportu a nyní nebudou,“ tvrdí Maguire.

To nyní řeší například čeští basketbalisté. Právě v Česku se má totiž v září 2021 konat jedna ze základních skupin evropského šampionátu. Teď by však turnaj začínal necelé tři týdny po skončení olympijských her, což nechtějí ani Česká basketbalová federace, ani šéfové světového basketbalu FIBA. Nyní se jedná o dalším postupu.

„Interně jsme si přáli, aby olympiáda byla až 2022. To by pro nás bylo jednodušší, ale o tom my nerozhodujeme. V tu chvíli by se mohla hrát regulérní olympijská kvalifikace. Zatím probíhají jednání s FIBA a další novinky snad budou do čtrnácti dnů,“ prozrazuje manažer národního týmu basketbalistů Michal Šob.

Přání většiny sportovců a fanoušků o odkladu her bylo vyslyšeno, organizátorům však nadcházejí ještě složitější časy.