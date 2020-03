Bývalý boxer Konečný je vyléčený z koronaviru. Vyležel jsem to přes noc, omezení bych zmírnil, tvrdí

Ústí nad Labem Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný je vyléčený z nemoci COVID-19, kterou mu zjistili 18. března. Dva testy mu vyšly negativně a karanténa pro něj skončila. „První test jsem měl ve čtvrtek, druhý v sobotu, oba negativní,“ řekl 41letý Ústečan.

Ulevilo se vám?

Ano. Ale hlavně z toho důvodu, že mám konec karantény, to mi vadilo nejvíc. Netrvala naštěstí ani dva týdny. Bylo to jen jedenáct dní.

Cítil jste se někdy během té doby zle?

Jen jeden den jsem měl trošku teplotu a cítil se unavený, ale nebylo to nic hrozného. Vyležel jsem to přes noc, vypotil jsem se do peřin a druhý den hotovo. Kdybych nebyl pozitivně testovaný, vůbec bych koronavirus neřešil, nezabýval bych se tím. Nevěděl bych, že ho mám.

Co vaše manželka a tři dcery?

Nedostaly to. Je to divné, protože jsme se pohybovali čtrnáct dní v jedné domácnosti bez omezení.

V zemi je stále nouzový stav. Jaký bude váš návrat do života?

Pořád všelijak omezený. Bohužel to je návrat do života v uvozovkách, určitě to nebude na plné pecky.

Vaše žena vám pekla dobroty, kolik jste přibral? S váhou jste během kariéry dost bojoval.

Nebylo to až tak hrozné, mám tři kila navíc. Ale u společného obědu jsme si řekli, že karanténa byla pro rodinu vlastně trochu i příjemná. Normálně se chodí do školy, do práce, skoro se doma nepotkáváme. Teď jsme spolu obědvali, večeřeli, jen nesnídali, holky spí dlouho. Strávili jsme spolu fakt hodně času.

Co si teď, když jste nemoc prodělal, myslíte o pandemii?

Nevím, jestli jsou různé formy koronaviru, to je první věc. Druhá, že se cítím relativně dobře fyzicky i psychicky. Pro mě to nebyla ani nemoc, prošel jsem tím naprosto v pohodě, v klidu, bez problémů. Myslím, že tak pro 95 procent zdravé populace je to naprosto neškodná věc. Bohužel si všichni uvědomujeme, že pro staré a nemocné lidi to je risk, oni by se toho měli vyvarovat. Na druhou stranu jsou pro mě ta omezení příliš velká.

Jak byste je upravil?

Nemám teď v hlavě nic konkrétního. Ale ekonomika státu to drasticky odnáší, což se může projevit ve všech sférách, i ve zdraví lidí. Omezení bych udělal taková, aby se chránilo hlavně to ohrožené promile.