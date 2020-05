VIDEO: Zápas století před zraky Trumpa rozdělil svět. Mayweather a Pacquiao rýžovali peníze, ale nudili

LAS VEGAS/PRAHA Je to přesně pět let, co se do sebe v Las Vegas zaklesli dva z nejlepších boxerů historie, Američan Floyd Mayweather a Filipínec Manny Pacquiao. Jejich očekávaná bitva ale nebyla ani tak zábavná, jak se čekalo.

2. května 2015. Datum, které se zapsalo do historie boxu výrazným písmem. Ale ruku na srdce, mohlo být ještě výraznější. Samotný duel, který zakoupil rekordní počet předplatitelů (4,6 milionů) a který tak vydělal všem zúčastněným téměř půl miliardy dolarů, nabídl zajímavou podívanou především v první polovině. Poté už to bylo především vyčkávaní na konec, hlavně ze strany neporaženého Američana, který tak přidal další cenný korálek do své sbírky. Jak se po zápase ukázalo, Filipínec do něj vstoupil se zraněným pravým ramenem. Že minimálně od šestého kola jeho výkon přední ruka ovlivnila, není třeba spekulovat. Ovšem 48. výhru v rekordu „TMT“ to už nikdy nezmění. Stejně jako šestou prohru v tom „Pacmana“.

Stejně tak je více než zřejmé, že zápas se uskutečnil minimálně o čtyři roky později, než by oba byli na naprostém vrcholu výkonnosti. Zda kvůli Mayweatherovi, Pacquiaovi, nebo promotérům v čele s Bobem Arumem, to už se taktéž nikdy nedozvíme. Na druhou stranu, tehdy osmatřicetiletý Američan šel do tohoto souboje stále v perfektní formě. A o dva roky mladší rival? Ten ukázal, že když je zdravý a v pohodě, dokáže zbít kohokoliv. O rok později zdemoloval ve třetím vzájemném duelu Tima Bradleyho, následně si povodil i Jessieho Vargase. A o jeho současné formě už po 40. narozeninách se toho napsalo více než dost, ovšem připomenout ji není na škodu.

Nejprve v lednu loňského roku spráskal bývalého chráněnce Mayweathera, Američana Adriena Bronera, následně si v červenci poradil s do té doby neporaženým Keithem Thurmanem a stal se jediným šampiona WBA ve velterové váze.

Díky tomu, že až dosud neboxoval (i vinou koronaviru), stal se prvním boxerem historie, který držel titul mistra světa v profesionálním ringu ve čtyřech dekádách! Poprvé se stal bijec, který vstoupil mezi profíky v roce 1995 světovým šampionem v prosinci 1998. „Cítím se o deset let mladší. Věk je jen číslo. Miluji tento sport, narodil jsem se jako boxer, pořád mě to naplňuje,“ opakuje svoji mantru jako by nestárnoucí filipínský senátor, který má letos šanci na další zápis. Spekuluje se o tom, že by mohl v létě, nebo na podzim stanout proti dalšímu neporaženému králi velteru, Terenci Crawfordovi. A Mayweather? Ten ukončil kariéru ještě v roce 2015 výhrou nad Andrém Bertem, aby se následně o necelé dva roky později vrátil exhibiční show zapsanou jako oficiální duel – s tehdejší hlavní hvězdou MMA světa, Irem Conorem McGregorem. Toho v suchém triku a tréninkovém tempu vycvičil v deseti kolech a do důchodu tak definitivně odešel s bilancí 50 výher a 27 KO. Předloňský silvestrovský střet s mladým Japoncem Tenšinem Nasukawou už mu totiž federace jako oficiální duel neuznaly, že jej Mayweather opanoval, není třeba dodávat. Momentálně se spekuluje, že ač boxem vydělal přes miliardu dolarů, tak mu docházejí peníze. Zda je to pravda ví ale jen on sám.