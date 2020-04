Peníze hráčům snížil i Žižkov. Pokud ale po návratu splní fyzické testy, dostanou je zpětně

Praha Platy fotbalistům v době pandemie nového typu koronaviru snížil i druholigový Žižkov. Na rozdíl od jiných klubů však hráči pražského celku budou moci získat peníze zpět, pokud se po ukončení individuální přípravy vrátí do tréninku řádně nachystáni a splní fyzické testy.

Za březen Viktoria vyplatí hráčům plné prémie a 80 procent ze základní mzdy. Od následující měsíce pak budou pobírat 70 procent platu, a to s garancí až do konce roku, pokud by se nezačalo hrát.



„Naší snahou bylo na jedné straně nastavit reálná úsporná opatření, ale na straně druhé jsme si vědomi, že musíme zajistit hráčům nejen podmínky na kvalitní individuální přípravu, ale také nedopustit, aby se dostali do existenčních problémů. A to se týká všech členů klubu,“ uvedl pro klubový web ředitel Viktorie Milan Richter.

Hráči si budou moci peníze „vykopat“ zpět. „Majitel klubu pan Louda ve shodě s vedením a trenéry rozhodl, že pokud hráči po ukončení individuální přípravy splní fyzické testy a vrátí se do tréninkového procesu řádně nachystáni, bude jim okamžitě doplacena zpět část z ponížené částky. Následně budou navýšeny i prémie na úvodní zápasy,“ dodal Richter.

V první lize zatím po dohodě s hráči snížilo platy sedm z 16 klubů. K opatření sáhly Sparta Praha, Jablonec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Ostrava, Zlín a Olomouc.