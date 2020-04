Nevrátíš se? Tři roky nehraješ. Čína vymýšlí opatření, jak pokračovat ve sportovních soutěžích

Praha Naposledy v Číně profesionální sportovci ve velkém a na nejvyšší úrovni zápolili na konci ledna. Tradiční přestávka při oslavách Nového roku se kvůli koronavirové epidemii pak výrazně protáhla nebo nové ročníky soutěží vůbec nezačaly. Původní plány na znovuotevření soutěží na apríla pak také neklaply. Čínské úřady sice nejprve oznámily, že je nemoc v jejich zemi na ústupu, nyní však evidují další nárůst nakažených, kteří podle nich koronavirus přivezli ze zahraničí. V minulém týdnu proto tamní vláda nařídila další odložení sportovních soutěží s neurčitým termínem. V kuloárech se hovoří o minimálně dalším měsíci pauzy.

Jelikož si Čína prošla koronavirovou epidemií jako první a tím pádem by se měla také nejdřív ze světových velmocí vrátit k obvyklému fungování, upírá k ní zrak celý svět. Inspirovat se, jak znovu rozběhnout ekonomiku i sportovní soutěže, chtějí také Američané. V zámoří totiž své největší sportovní ligy také dosud jen odložili a NBA, NFL nebo NHL věří, že největším finančním ztrátám zabrání právě podle čínského vzoru.



Hrát ve dvou místech

Nejprogresivněji se ukazuje extrémně populární Chinese Basketball Association v čele s největší sportovní osobností Jao Mingem. Ten dal z pozice šéfa basketbalové ligy od začátku jasně najevo, že arény budou na jaře prázdné. Diváci se tak musí spokojit s televizními a internetovými přenosy. Od CBA pak prohlášení převzala i fotbalová liga, která měla začít 22. února, dosud se však hráči nemohli ani vrátit do plného tréninku a připravují se individuálně či v menších skupinkách.

Basketbalisté přišli i s nápadem na koordinaci dohrání základní části, ve které chybí odehrát šestnáct kol. Hrát by se mělo pouze ve dvou halách – na jihu země v Tung-kuanu, který byl koronavirem zasažený minimálně, a pobřežním Čching-tao, kde výborně zafungovala karanténa a virus se tam podařilo z velké části vymýtit.

Vedení basketbalové ligy zároveň bryskně odmítlo, že by se soutěž dohrála bez cizinců. Zahraniční posily, často se zkušenostmi z NBA, jsou v CBA hlavními hvězdami a jména jako Jeremy Lin, Lance Stephenson nebo Ty Lawson patří mezi největší marketingové taháky, které mají Číňany přitáhnout zpět ke sledování sportovního dění.

Na konci března se už hráči začali sjíždět do obou měst. Měli strávit dva týdny v tzv. vládních centrech, tedy vybraných uzavřených hotelech, kde dostávají jídlo přímo na pokoj, několikrát denně jim zdravotníci měří teplotu a prostory se dezinfikují každých 24 hodin. A pokud by poté u nich vyšel test na koronavirus negativní, mohla by se liga spustit.

Poslední prohlášení čínských úřadů o prodloužení restrikcí bohužel celý proces zablokovalo, někteří hráči v čele s Linem však v karanténě zůstali. „Basketbal nikdy nebyl smysluplnější. Svět ho potřebuje víc než kdy dřív. Děkuji záchranářům a lékařům za jejich práci,“ vzkázal Lin přes Instagram.

Riziko trestu

Někteří cizinci návrat do Číny v současné situaci odmítli, za což je může čekat tříletý zákaz startu v ligových soutěžích. Při pohádkových platech to však nebylo moc časté rozhodnutí. „Je to vážný problém a nikdo to nechce podcenit, aby se nám sem virus ve velkém vrátil. Musíme učinit maximální bezpečnostní opatření, já sám jsem už byl testován dvakrát,“ řekl Američan Stephon Marbury, bývalý hráč a nyní trenér basketbalového týmu Royal Fighters z Pekingu. „Věřím, že začneme hrát na konci dubna nebo na začátku května.“

Ve světě se však spekuluje, že oficiální čísla nakažených osob a obětí koronaviru oznámená Čínou neodpovídají realitě. To nejistotu nejen v nejlidnatější zemi planety jen prodlužuje.