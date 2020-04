Uctívaná hvězda, co neměla zářit. Brady pobláznil celou NFL

Praha Zřejmě nejlepší hráč amerického fotbalu všech dob Tom Brady po dlouhých dvaceti sezonách skončil v New England Patriots. Legendární quarterback bude v kariéře pokračovat v dresu podprůměrných Tampa Bay Buccaneers, které chce ve 42 letech dostat mezi elitu NFL.

Už takhle to byl jeden z nejpodivnějších dnů amerického státu Massachusetts za poslední desetiletí. Region na severovýchodním pobřeží USA je známý širokou komunitou britských přistěhovalců a úspěšnými sportovními týmy, jenže 17. března neproběhly nařízením guvernéra očekávané oslavy Dne svatého Patrika ani zápasy bostonských týmů – basketbalových Celtics, hokejových Bruins či baseballových Red Sox. A do toho se přidal se svým prohlášením, které vzbudilo rozruch takřka po celé Americe, zřejmě nejoblíbenější sportovec v regionu – quarterback amerického fotbalu Tom Brady.



„Rád bych poděkoval všem úžasným fanouškům Patriots. Massachusetts bylo mým domovem po 20 let a bylo to nejšťastnější období, jaké jsem si mohl přát,“ začal Brady své dojemné loučení prostřednictvím Twitteru s týmem z Foxborough, který dotáhl k nevídaným šesti titulům v NFL. „Miluji vaši zapálenost vůči sportovním týmům a vím, že výhra tady znamená víc než jinde. Vyprodané tréninky i zápasy a spousta přehlídek ve městě na oslavu Super Bowlu. Bylo to úžasné to všechno s vámi sdílet.“

V půlce března Brady definitivně dopsal svou veleúspěšnou kapitolu v historii bostonského sportu a obratem zamířil na jih. Ve floridské Tampě už byl také oficiálně přivítán, i když nešlo o okázalé představení před plným stadionem, jak bývá zvykem, ale kvůli koronavirové epidemii přes konferenční hovor. „V současné situaci je těžké získat nějakou chemii s novými spoluhráči. Zažádal jsem alespoň o jejich telefonní čísla a chci být s každým v kontaktu. Je to pro nás velká výzva, a jakmile to půjde, začneme pracovat společně,“ prozradila nová posila.

Šťastně spojení s koučem Belischickem

Přitom od rodáka z Kalifornie v začátcích jeho kariéry nikdo žádné velké věci nečekal. New England Patriots Bradyho v roce 2000 draftovali z univerzity v Michiganu teprve v šestém kole jako číslo 199. Sezonu začal až jako čtvrtý quarterback (nejdůležitější pozice v am. fotbale, je vůdcem týmu a myslitelem celého útoku) a skauti mu příliš velké šance na prosazení nedávali. Z draftu byl zklamaný i sám Brady, doufal ve výběr v úvodních dvou kolech, navíc si vysnil dres San Franciska 49ers, kterým jako malý fandil a pravidelně chodil na zápasy.

„Má špatnou stavbu těla, je vyzáblý, nepohyblivý a má slabou ruku. V ničem extra nevyniká a podceňovali ho i trenéři z Michiganu,“ pročítal po letech v rámci dokumentu o své osobě Brady poznámky expertů před draftem.

Hubený mladík však sebedůvěru neztrácel, při prvním setkání s majitelem klubu, miliardářem Robertem Kraftem, mu oznámil: „Mé draftování bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jste v životě udělal.“

Obrovskou výhrou bylo pro Bradyho setkání s trenérem Billem Belichickem, který je všeobecně považován za nejlepšího kouče historie. Ten brzy rozpoznal spící potenciál nového svěřence. Mít na soupisce čtyři quarterbacky je pro týmy NFL zbytečný luxus, o Bradyho však nechtěl za žádnou cenu přijít. „Kdyby nebyl v sestavě, mohly nám ho vzít jiné týmy, čehož jsme se báli. Takže jsme radši plýtvali místem na soupisce,“ vzpomíná Belichick.

Pozice náhradníka ale Bradymu dlouho nevydržela. Rychle se stal druhým quarterbackem, a když se na začátku druhé sezony v lize zranil hvězdný Drew Bledsoe, dostal příležitost, kterou už nepustil. Dovedl Patriots až do Super Bowlu (finále NFL), kde pak jako outsideři zdolali St. Louis Rams a Brady ve vyrovnané koncovce zářil.

Spolu s koučem Belichickem platili za mozek ofenzivních akcí, kterému se jen tak někdo v historii nevyrovná. Během posledních dvou dekád různé hvězdné generace zazářily a zase skončily, většina týmů patřila několik let mezi favority a poté zase spadla na úplné dno.

Jen Patriots se z této řady vymykají.

Kromě úvodní sezony a roku 2008, kdy se Brady hned v prvním zápase nového ročníku zranil, odehrál osmnáct sezon na pozici zahajujícího quarterbacka. Za tu dobu byli borci v modrobíločervených dresech devětkrát v Super Bowlu, z toho šestkrát v ligovém finále zvítězili. Bradyho čtyřikrát zvolili nejlepším hráčem finále, třikrát získal cenu MVP (nejužitečnější hráč) celé ligy a má úžasný poměr vítězství vůči porážkám: 219–64 v základní části a 30–11 v play off. Nejblíže za ním ve vyřazovacích bojích je hvězda 80. let Joe Montana se šestnácti výhrami.

Možná nejslavnější moment Bradyho kariéry přišel v roce 2017 při Super Bowlu číslo 51. V duelu s Atlantou Falcons prohrávali Patriots ještě v polovině třetí čtvrtiny 3:28, pak však v čele s Bradym a jeho parádními přihrávkami dokázali srovnat a v prodloužení zápas ovládli 34:28. Celý svět obletěl hlavně Bradyho dalekonosný pas na wide receivera Dannyho Amendolu při prvním touchdownu. „Tenhle zápas si rád pouštím a vždycky jsem při něm nervózní, jako bych nevěděl, že to otočíme,“ usmívá se při vzpomínce Brady.

Dlouhodobou smlouvu nedostal

Ve tvrdém sportu plném ošklivých zranění je Bradyho dlouhověkost o to výjimečnější, většina jeho spoluhráčů končí kariéru kolem třicítky nebo i dříve. On sám před dvěma lety řekl ESPN, že chce vydržet hrát do 45 let. „Pětačtyřicítka je dobré číslo. Vím, jaké úsilí to bude stát, ale moje láska ke hře nikdy nezmizí,“ tvrdil po zisku zatím poslední ceny MVP.

Organizace Patriots však ke své hvězdě tak otevřená nebyla. Nechtěli dát Bradymu dlouholetý kontrakt s tím, že se na případném prodloužení radši dohodnou vždy po sezoně. Už v roce 2018 tak začaly médii kolovat signály, že Brady nedohraje kariéru v jednom dresu.

Ani odchod však nezpůsobil mezi Pats a Bradym zlou krev. On poděkoval organizaci na sociálních sítích, za což se na oplátku dočkal vděčných slov od vedení.

„Tommy je pro mě jako syn. Doufal jsem, že tento den nikdy nepřijde. Těším se, až ho přivítáme zpět a oslavíme jeho kariéru a úspěchy,“ řekl majitel Robert Kraft.

„Tom byl jedním ze základních kamenů programu, který jsme tu vybudovali. Je to výjimečný člověk a nejlepší quarterback všech dob. Někdy člověk potřebuje čas, aby docenil něco nebo někoho. To však o Bradym neplatí. Byla velká čest trénovat ho dvacet let,“ dodal trenér Belichick.

Brady pozvedl do té doby nevýrazné Patriots k výšinám jedné z elitních sportovních značek, teď ho něco podobného čeká znovu. Poslední a jediné vítězství v Super Bowlu získala Tampa Bay v roce 2002 a v posledních letech patří mezi ligový podprůměr, když se loni znovu neprobojovala do play off. Motivaci navíc dodává Bradymu fakt, že příští Super Bowl se bude hrát právě na stadionu Buccaneers, přičemž se dosud žádnému týmu nepoštěstilo, aby hrál finále doma.

Bohatství i slavné manželství

Dosavadní úspěšná kariéra pomohla Bradymu také k pohádkovým penězům. Americkým fotbalem si podle Forbesu vydělal 235 milionů dolarů, a pokud vydrží hrát ještě další tři roky, jak plánuje, zřejmě překoná historický rekord v NFL Eliho Manninga. Forbes navíc tvrdí, že o dalších 60 až 100 milionů přišel, když se vzdal vyššího platu ve prospěch nákupu posil. Ty ale zase naopak získal v dlouhodobých kontraktech s oděvní značkou Under Armour, výrobcem hodinek TAG Heuer nebo automobilkou Aston Martin.

Fotbalová kariéra mu pomohla také v budování rodinného života, když se na večírku seznámil s brazilskou supermodelkou Gisele Bündchenovou. Ta je jednou z elitních světových modelek už od konce 90. let a její výdělky jsou podle webu Bussines Insider ještě vyšší než Bradyho, se kterým vychovává tři děti. Bündchenová má totiž dlouholeté sponzorské smlouvy s firmami jako Chanel, Louis Vuitton, Calvin Klein a Pantene.

V novém působišti by si měl Brady vydělat 30 milionů dolarů ročně. I kdyby se mu v Tampě tolik nedařilo, nemusí se bát, že by si pokazil pověst. U basketbalové legendy Michaela Jordana si také nikdo nepamatuje závěrečné působení ve Washingtonu, ale jen slavné akce v dresu Chicaga Bulls; Bradyho dětský idol Joe Montana zase bude i přes krátké působení v Kansas City navždy spojen se San Franciskem. A Brady vždycky bude patřit k famózní éře Patriots.