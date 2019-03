Fandové v Anglii vbíhají na hřiště. Obavy mají trenéři, hráči i policie

Londýn / Praha Anglický fotbal řeší v posledních dnech velké problémy. Na trávníky vbíhá stále více fanoušků, což s sebou přináší rizika, protože v řadě případů lidé nemíří na hřiště s dobrými úmysly. Minulý víkend byl dokonce během derby napaden kapitán Aston Villy.

Hned tři příznivci byli zadrženi po dvou vniknutích na hrací plochu během zápasu Manchesteru City na hřišti Swansea v FA Cupu. Ve všech případech to byli náctiletí chlapci, snažící se obejmout idoly ze severu Anglie. „Už se nám to párkrát stalo, a musím přiznat, že z toho mám strach. V budoucnu by z toho mohly být problémy,“ necítil se dobře kouč Citizens Pep Guardiola. „Rozhodně to není příjemné, naštěstí se ale tentokráte nestalo nic vážného.“

Obavy mají pochopitelně i příslušníci policejních složek, kteří rozhodně nemohou uhlídat všechny příznivce na obrovských stadionech. „Bezpečnost diváků, hráčů, funkcionářů a dalších osob je pro nás na prvním místě,“ řekl vrchní velitel policie v Jižním Walesu Steve Jones. „Ti, kteří vstoupí na hrací plochu, se dopouštějí trestného činu. Budeme se tím pochopitelně zabývat, hrozí jim dlouhý zákaz vstupu na všechny fotbalové zápasy.“



Kromě včerejšího duelu ve Swansea se diváci na hřištích objevili i v Bournemouthu, kam dokonce vběhl i čtrnáctiletý chlapec. Šlo o příznivce Newcastlu, jenž stav utkání vyrovnal v poslední vteřině zápasu. Problémy s vlajkonoši byly také na stadionu West Hamu.



To ale není nic proti událostem z minulého víkendu, kdy během birminghamského derby udeřil sedmadvacetiletý násilník do hlavy nic netušícího kapitána Aston Villy Jacka Grealishe. Útočník byl ihned zadržen policií, a druhý den si vyslechl trest – 14 týdnů ve vězení, pokuta 400 eur a 10 let bez možnosti navštívit v Británii fotbalový zápas. Navíc jeho oblíbený Birmingham mu vstup na své zápasy zakázal doživotně.