Fanoušci kritizují Vrbu. Plzeň v sestavě nad třicet let nezvládla druhý zápas v pěti dnech

JABLONEC NAD NISOU Silná kritika věkového průměru plzeňských fotbalistů je zvláštní s ohledem na minulou sezonu. Pavel Vrba totiž po svém návratu na lavičku Viktorie vsadil na zkušenost a lidé ho chválili, jak se zkušeným týmem dovedl Viktorii k ligovému titulu a do Ligy mistrů.

David Limberský, 34 let. Matúš Kozáčik, 34 let. Roman Hubník, 34 let. Daniel Kolář 32 let. Tomáš Hořava, 30 let. Jan Kovařík 30 let. Radim Řezník, 29 let. Jan Kopic, 28 let. Luděk Pernica, 28 let. Patrik Hrošovský 26 let. Michael Krmenčík 25 let.

To je základní sestava, která vyběhla minulou středu k úvodnímu zápasu Plzně v Lize mistrů proti CSKA Moskva (2:2). A stejná sestava se o pět dní později představila ve Fortuna lize na hřišti Jablonce (0:3).

Její věkový průměr činí v průměru 30,6, tedy suverénně nejvíce v celé první lize.

David Limberský v zápase s CSKA. Brzy 35letý obránce je nejstarší muž sestavy.

A to ještě průměr snižuje 35letý Milan Petržela, který v úvodu sezony nastupoval v základní sestavě, kdežto v Jablonci seděl jen na lavičce.



Plzeňští fanoušci proto při tomto zjištění na facebookovém profilu klubu vyčítají trenérovi Viktorie Pavlu Vrbovi, že základní sestavu oproti duelu s CSKA, kde Viktoria zahrála velmi dobrý part, nijak v Jablonci neomladil.

Zvlášť když zmínění hráči hráli dva těžké zápasy v tak krátké době a na lavičce v Jablonci mrzli 25letí mladíci.

A také z toho důvodu, že výrazně pohyblivější Jablonec Viktorii po celý zápas jasně přehrávali, tak jako Slavia před třemi týdny v duelu, v němž Plzeň porazila dokonce 4:0.

Přitom Jablonec hrál ve čtvrtek duel Evropské ligy v Rennes a jeho hráči tak měli o den méně na přípravu.

Na stárnoucí sestavu se po zápase v Jablonci zeptal i reportér O2 Sport, Vrba však na tento fakt prohru svalovat nechtěl.

„Rozhodně si nemyslím, že by za prohru mohl věk týmu. Jablonec byl mnohem silnější na míči, jasně nás předčil,“ odpovídal Vrba.



Silná kritika především ze strany plzeňských fanoušků je však zvláštní s ohledem na minulou sezonu.

Vrba totiž po svém návratu na lavičku Viktorie vsadil na zkušenost a stejní lidé ho chválili, jak se zkušeným týmem dovedl Viktorii k ligovému titulu a do Ligy mistrů.

Zkrátka když se úspěšná metoda přestane osvědčovat, fanoušci se vždycky ozvou. Teď je odpověď na vás, Pavle Vrbo.