Fanoušci nejméně oblíbeného fotbalistu ligy nezvolili. Livesport se musel omluvit a anketu zrušit

Praha Každý fanoušek si jistě vybaví alespoň jednoho hráče, který mu z nějakého důvodu nesedí. Přiznejme si to, několik kontroverzních postav běhá i po českých ligových trávnících. Twitterový účet Livesport.cz se rozhodl zjistit, kdo leží fotbalovým příznivcům v žaludku nejvíce. Připravená soutěž se ale setkala s řadou negativních ohlasů.

„Kdyby se udělovaly ceny za oblíbenost, tihle borci by asi na předních příčkách neskončili,“ stojí v příspěvku internetového portálu. Do šestnáctičlenného pavouka se vměstnali hráči z osmi mužstev. Nemohlo chybět plzeňské duo ve složení Tomáš Chorý a David Limberský, sparťanský svéráz Guélor Kanga, ostravská legenda Milan Baroš či liberecký postrach Tomáš Malinský, který zřejmě již brzy zamíří do Slavie.

Livesport.cz @LivesportCZ Kdyby se udělovaly ceny za oblíbenost, tihle borci by asi na předních příčkách neskončili. Vyhlašujeme soutěž o nejméně populárního fotbalistu Fortuna:Ligy. V klasickém pavouku nenávisti můžete hlasovat 24 hodin vždy pro jednoho ze dvojice. Pozor, osmifinále zahájíme už dnes! https://t.co/u1fB5hLIgL oblíbit odpovědět

Pokus o lehké odreagování se a zlehčení rivality mezi jednotlivými kluby se ale neuchytil. „Sorry, ale tohle je docela dno. Nevím, proč zrovna vy máte zapotřebí něco takového vypustit,“ stojí v jednom z komentářů. „Když tohle jedou fans na fórech, tak ok. Ale aby takový ankety dělala firma, jako je vaše? Nevím no,“ napsal dalším z uživatelů.



Našli se ale i tací, kteří nápad uvítali a vzali jej s nadsázkou: „Koukám, že s koronou zmizel smysl pro humor. Škoda, mohlo být pěkné finále mezi Frýdkem a Limbou.“ Fanoušky nejvíce zaskočila absence slávistického kapitána Jana Bořila či Ladislava Krejčího ze Sparty. Řada z nich postrádala také rumunského špílmachra Stanciua.

Správci twitterového účtu Livesport.cz se nejprve snažili obhájit. Argumentovali, že špičkování ke sportu patří a obsah bez emocí by nikoho nebavil. Nakonec ale přiznali porážku a přispěchali s omluvou: „Podcenili jsme hejtovací potenciál. Soutěž si interně řadíme do kolonky „nepovedlo se“ a sypeme si popel na hlavu. Rozhodně to pro nás bude ponaučení do budoucna.“

Malý experiment se tedy příliš neuchytil. Námětů pro vytvoření podobné ankety ale existují spousty. Třeba se Livesport odhodlá k druhému, tentokráte trochu jinému pokusu…