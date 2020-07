Kontakt tam byl! Fanoušci spekulují, co se stalo na baru, kde se covidem nakazili sportovci

Praha Velmi nepříjemně dopadla párty v nočním klubu v Praze pro fotbalisty rezervních týmů Sparty, Dukly a Bohemians 1905. Po styku s nakaženou osobu, se jich nakazilo patnáct, rezervní tým Bohemians kvůli dvěma nakaženým dokonce přerušil letní přípravu.

Restart fotbalové ligy se nesl od začátku na vlně polemiky, jak to majitel klubu Jaroslav Starka zařídí, aby Příbram v lize zůstala. Nyní, když hrozí, že tuhý boj o záchranu bude pokračovat, mu ukázali možný návod na zastavení soutěže fotbalisté a florbalisté z několika pražských klubů, a jak trefně připomíná bývalý komentátor České televize, už by měl začít hledat na domnělou slečnu, která toto všechno údajně spískala, spojení.

Nemáte náhodou kontakt na tu holku, co nakazila půlku fotbalové Prahy? Shánějí ho v Příbrami, v Karviné ... ;) — Michal Dusík (@mikiedusik) July 21, 2020

Mezi nakaženými po párty v hudebním klubu jsou podle předchozích informací médií fotbalisté rezervních týmů Sparty, Dukly či Bohemians 1905. Fotbalisté třetiligové rezervy klokanů kvůli dvěma nakaženým přerušili letní přípravu. Dukla hlásí jednoho nakaženého dorostence ve výběru do 19 let, Sparta počet nemocných neuvedla. Situace ale údajně neovlivňuje A-týmy zasažených oddílů.



Nejen Dusíkova tweetu se chytla řada fotbalových fanoušků. „Odborná“ veřejnost pravidelně vše probírající na internetu, která vše zná, se pustila do hledání konspirací, co se tak v onom klubu mohlo dít.

„Nejsem v obraze. Zase Peková?“ narážel jeden z příznivců na fotbalovou blogerku Šárku Pekovou.



„Já to nebyla a ta částka taky nesouhlasí,“ zareagovala internetová celebritka nečekaně na jeho komentář památnou hláškou Tomáše Ujfalušiho, jenž se po zápase se Slovenskem z roku 2007 obhajoval z toho, že spolu s ostatními fotbalisty nevyhledával přítomnost prostitutek.



„Jak se říká u polemik o penaltových situacích - kontakt tam byl,“ oprášil staré fotbalové klišé další fanoušek.

Podle serveru Seznam Zprávy se na sociálních sítích objevila informace, že původcem nákazy měla být osoba, která v den oslavy nejevila příznaky onemocnění. Někteří uváděli, že šlo o mladou dívku, se kterou fotbalisté přišli do kontaktu. Její údajnou podobu zveřejnil i jeden z uživatelů na Twitteru. Pokud by šlo opravdu o onu záhadnou dívku na zveřejněném obrázku, bylo by to obzvláště pikantní, protože podle jejího oblečení je fanynkou mistrovské Slavie. Její hráči zatím mezi nakaženými nejsou. Náhoda?



„Holka koronérka,“ poznamenal jeden z diskutujících.



„To nebyla Peková. To Dáša vybírala před sezónou jízdný,“ nabídl další konspiraci jeden z uživatelů do fotbalové funkcionářky Dagmar Damkové.

Češi se prostě umí bavit, a i když jde o zcela vážnou věc, většina fanoušků našla v kauze zalíbení.