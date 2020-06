Fanoušci se baví i za branami stadionu. ‚Pusťte je na tribuny, nic se nestane,’ říká Rada

Praha/Olomouc Nedělní šlágr o první místo mezi Slavií a Plzní (0:0) se nesl v ještě zvláštnější náladě než většina ostatních zápasů postihnutých koronavirovými opatřeními. Zatímco jinde se aspoň o minimální atmosféru stará tzv. kotel, slávistické vedení upřednostnilo zhruba stovku prominentních příznivců, kteří tak třikrát do poločasu skandovali obligátní „Slavia do toho“. „Model byl stejný jako na utkání s Jabloncem. To znamená největší partneři a významní hosté klubu, kteří byli doplněni organizační složkou zápasu,“ říká tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

OBRAZEM: Jak fanoušci sledují fotbal? Desítky žebříků, plošina a improvizované tribuny To skalní jádro Tribuny Sever se sešlo před branami stadionu, aby své mužstvo podporovalo alespoň pěním chorálů přes tribunu, což hráči ocenili a po zápase za nimi šli před stadion na tradiční děkovačku. Své fandění si však trochu pokazili používáním pyrotechniky, kvůli kouři z dýmovnice dokonce musel rozhodčí Pavel Franěk na chvíli přerušit zápas.

Podobný nápad sejít se u bran stadionu k organizovanému fandění doplněného o pyrotechnické vložky měli i fandové Ostravy v Olomouci či ultras druholigového Brna. S Baníkem kvůli podobnému chování jejich fanoušků ve Zlíně zahájila už minulý týden řízení disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Standardním trestem bývá finanční pokuta v rozmezí dvacet až čtyřicet tisíc. I když bude záležet na posouzení, disciplinární řád zmiňuje užívání pyrotechniky pouze na stadionu. „Použití pyrotechniky v okolí stadionu nevnímám jako prohřešek, jako klub tam nemáme potřebu vysílat pořadatele. Dýmovnice byly použity příležitostně a při děkovačce to vytvořilo pro hráče pěkný efekt,“ řekl LN tiskový mluvčí Brna Martin Lísal s tím, že klub vyčká na případné rozhodnutí disciplinární komise v dalších dnech, stejně jako slávisté. Ostravští se do uzávěrky nevyjádřili.

Rozvolnění, která od včerejška v zemi platí, dovolí nově dostat na stadion až 500 osob. Na atmosféře se to podle klubů však příliš neprojeví. Zvlášť tam, kde mají hodně permanentkářů, dostanou přednost právě držitelé celosezonních vstupenek na úkor fanklubáků. „Těch 500 lidí je tak nízký počet, že i kdybychom chtěli permanentkáře nějak prostřídat, nevyšlo by nám to. Reálně přístupné pro diváky a i nějakým rozumným počtem je asi až ten tisíc,“ vysvětluje tiskový mluvčí Liberce Tomáš Čarnogurský. A jablonecký trenér Petr Rada dodává: „Pusťte skalní fanoušky na tribuny, nic se nestane.“